  08 fev, 2026
Presidenciais 2026

Seguro apela: "Votem, votem, votem, votem, votem!"

08 fev, 2026 - 10:37 • João Malheiro

O candidato presidencial espera que os eleitores possam aproveitar "a janela do bom tempo" para votar.

António José Seguro apelou este domingo ao voto dos portugueses, reiterando cinco vezes: "Votem, votem, votem, votem, votem!".

O candidato presidencial espera que os eleitores possam aproveitar "a janela do bom tempo" para exercer um direito que foi "conquistado com muito trabalho".

"O voto é soberano e decide o futuro do nosso país. O meu apelo é que as pessoas venham votar e venham dizer o que querem", referiu aos jornalistas.

Seguro expressou, ainda, os seus pêsames ao militar da GNR que morreu este sábado, fruto do mau tempo e também manifestou solidariedade por todas as famílias "a passar por momentos de dificuldade".

O socialista não desenvolveu detalhes sobre como será o seu dia, garantindo apenas que o passará "em tranquilidade" e que a noite eleitoral vai realizar-se no Centro Cultural das Caldas da Rainha.

  08 fev, 2026
