Seguro vence em duas das câmaras onde o autarca é do Chega

08 fev, 2026 - 21:15 • Diogo Camilo

No Entroncamento e em Albufeira, António José Seguro foi o candidato mais votado, depois de ter sido Ventura a vencer na primeira volta. Em São Vicente, na Madeira, Ventura aguentou a vitória das autárquicas e da primeira volta.

A+ / A-

Numa altura em que a contagem de votos se concretiza rapidamente, é já certo o resultado nas três autarquias onde o Chega conquistou a câmara municipal nas autárquicas de 2025, em outubro.

No Entroncamento, onde André Ventura tinha sido o mais votado na primeira volta, com 30,8%, António José Seguro foi o mais votado nesta segunda volta, conquistando 57,8% — cerca do dobro da percentagem em relação à primeira volta —, enquanto Ventura não foi além dos 42,2%.

Em relação à eleição de 18 de janeiro, Ventura consegue mais 923 votos, enquanto Seguro conquista mais 2.265 votos.

A participação caiu ligeiramente, de 63% para 60%, enquanto o voto em branco triplicou e o voto nulo quase duplicou, totalizando mais de 5% dos votos totais.

Em Albufeira, no distrito de Faro, a margem de vitória de Seguro foi menor, mas o candidato apoiado pelo PS venceu também este concelho onde o autarca é do Chega.

Seguro consegue 51,1% dos votos, contra 48,9% de Ventura, depois de na primeira volta ter tido apenas 22,8%, contra 38,8% de Ventura. Aqui a participação também caiu, mas apenas ligeiramente: de 52,7% para 51,2%.

O outro concelho com autarca do Chega é São Vicente, na Madeira, onde Ventura vence com 53,9% dos votos, depois de ter vencido na primeira volta com 43,6%. Seguro, que teve apenas 18,6% na primeira volta, consegue 46% na segunda volta.

Aqui, ao contrário dos outros concelhos, a participação cresceu: de 49% para 49,5%.

Nota ainda para o concelho de Elvas, onde André Ventura vence com 50,8% dos votos, contra 49,2% de António José Seguro, o outro concelho que o candidato apoiado pelo Chega é o mais votado.

