  Noticiário das 18h
  08 fev, 2026
Em Destaque
Presidenciais 2026

Ventura admite vitória do "candidato socialista"

08 fev, 2026 - 20:38 • Ricardo Vieira

"Ele venceu, desejo-lhe um bom mandato", declarou o candidato apoiado pelo Chega.

O candidato André Ventura admite que António José Seguro é o vencedor das eleições presidenciais deste domingo.

"Ele venceu, desejo-lhe um bom mandato", afirmou o candidato apoiado pelo Chega, em declarações aos jornalista à saída da missa, em Lisboa.

André Ventura argumenta que, ao que tudo indica, conseguiu "uma subida muito significativa face às legislativas e à primeira volta".

"Consegui fazer essa subida, mas não consegui aquilo que propunha, que era vencer as eleições. Temos de continuar a trabalhar para convencer o país de que é preciso esta mudança", promete.

[em atualização]

