Ventura admite vitória do "candidato socialista"

08 fev, 2026 - 20:38 • Ricardo Vieira
O candidato André Ventura admite que António José Seguro é o vencedor das eleições presidenciais deste domingo.
"Ele venceu, desejo-lhe um bom mandato", afirmou o candidato apoiado pelo Chega, em declarações aos jornalista à saída da missa, em Lisboa.
André Ventura argumenta que, ao que tudo indica, conseguiu "uma subida muito significativa face às legislativas e à primeira volta".
"Consegui fazer essa subida, mas não consegui aquilo que propunha, que era vencer as eleições. Temos de continuar a trabalhar para convencer o país de que é preciso esta mudança", promete.
[em atualização]