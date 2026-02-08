Ventura admite vitória do "candidato socialista"

O candidato André Ventura admite que António José Seguro é o vencedor das eleições presidenciais deste domingo.

"Ele venceu, desejo-lhe um bom mandato", afirmou o candidato apoiado pelo Chega, em declarações aos jornalista à saída da missa, em Lisboa.



André Ventura reconhece a derrota, ainda só com base nas projeções das televisões.

"Devo ser frontal com o país, Estas são eleições presidenciais, o país escolheu-me para disputar o espaço não-socialista destas eleições e, ao que tudo indica, o outro candidato socialista venceu. Eu tenho que assumir isso. Independentemente do que acontecer com a liderança da direita, o candidato socialita venceu. Não era esse o objetivo que tinha."

André Ventura argumenta que, ao que tudo indica, conseguiu "uma subida muito significativa face às legislativas e à primeira volta".

A confirmar-se, "isso significa uma reconfiguração do espaço da direita e da liderança da direita".



"Consegui fazer essa subida, mas não consegui aquilo que propunha, que era vencer as eleições. Temos de continuar a trabalhar para convencer o país de que é preciso esta mudança", promete.

André Ventura considera que o povo "é soberano" e espera que "António José Seguro seja um bom Presidente, porque o país precisa", e promete mais declarações na sede de campanha.