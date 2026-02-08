Ventura já votou, mas disse que ida às urnas "foi um desrespeito"

André Ventura votou depois do meio-dia e criticou, mais uma vez, a realização do ato eleitoral este domingo, referindo que devia ter sido adiado.

"Foi um desrespeito. É um desrespeito mandar votar no dia de hoje", considerou o líder do Chega.

"As eleições acabam hoje, mas a nossa preocupação não acaba hoje. O que aconteceu no país é uma tragédia", reiterou.

Mesmo assim, Ventura não deixou de apelar ao voto: "Hoje é dia de se fazer a democracia. Espero que consigam todos cumprir esse dever e expressar o que é que querem para o futuro".

O candidato presidencial mostra-se satisfeito com a campanha que fez e garante que está tranquilo.

"Independentemente do que acontecer hoje, acho que a Democracia ganhou", indicou.