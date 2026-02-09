"É precoce" Ventura proclamar-se líder da direita

A politóloga Sílvia Mangerona considera que "é precoce" André Ventura assumir-se como líder da direita, depois dos resultados eleitorais das Presidenciais, em que saiu derrotado na segunda volta, com cerca de 33% dos votos.

O líder do Chega recebeu mais de 1,729 mil votos, subindo em termos absolutos o número de votantes. No entanto, à Renascença, a politóloga Sílvia Mangerona diz que o caminho para liderar a direita é "mais longo e mais difícil".

"A direita está muito dividida, tem várias forças políticas. Reclamar-se como líder da direita é precoce e pode ser um caminho das pedras", sublinha.

Por outro lado, a especialista diz que, qualquer que fosse o resultado, André Ventura iria tentar sempre assumir uma espécie de vitória, mas há um grau de rejeição ao candidato "que não pode ser deixada de lado".

Já sobre a vitória de António José Seguro, Sílvia Mangerona diz que o Presidente-eleito deixou vincado que "venceu a Democracia, a candidatura da transparência e da ética".

"Falou de uma magistratura de serviço. Quer ser um Presidente da República que quer servir todos sem exceção. Quer ser diplomata às quintas-feiras [nos encontros com o primeiro-ministro Luís Montenegro]", analisa.

"Mais do que uma vitória, é uma ampla legitimidade. Ficou respaldada por uma votação histórica e isso tem um significado", acrescenta.