Em sete freguesias, Ventura e Seguro empataram no número de votos

António José Seguro lançou-se para uma grande vitória nesta segunda volta, sendo o mais votado em grande parte do território nacional.

Mas, em sete freguesias do país, Seguro empatou no número de votos com André Ventura. E em todas há um denominador em comum: foi Ventura a vencer na primeira volta

Em Vila Seca e Santo Adrião, no concelho de Armamar, os dois candidatos têm exatamente 99 votos, numa freguesia onde Ventura tinha vencido confortavelmente a 18 de janeiro.

A freguesia de Bárrio e Cepões foi a única do concelho de Ponte de Lima onde Seguro não venceu: aqui, os dois candidatos tiveram 233 votos, depois de Ventura ter vencido na primeira volta.

Em Nave, no concelho do Sabugal, Ventura e Seguro tiveram 42 votos, e aqui também tinha sido o candidato apoiado pelo Chega a ter vencido na primeira volta.

Na freguesia de Baraçal, em Celorico da Beira, foram 56 votos para cada um dos dois candidatos e em Vale de Gouvinhas, em Mirandela, foram 55 votos para Ventura e Seguro. Em Talhas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, o empate foi a 65 votos.

O último dos empates foi na união de freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago), em Vila Verde, no distrito de Braga, com 242 votos para cada um.