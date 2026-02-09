Reunião entre Marcelo e Seguro durou três horas e meia e terminou sem declarações

A reunião desta segunda-feira entre Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro durou cerca de três horas e meia e terminou sem declarações aos jornalistas.

O Presidente da República eleito, António José Seguro, apenas disse "boa noite" aos jornalistas à saída do Palácio de Belém.



O chefe de Estado em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta segunda-feira à tarde o Presidente eleito, no dia a seguir à vitória de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

A reunião começou pelas 16h00 e terminou pelas 19h25, com Marcelo a acompanhar Seguro, mas sem declarações aos jornalistas.

António José Seguro ganhou a segunda volta das eleições presidenciais, com 66,8% dos votos, e um recorde de quase 3,5 milhões de votos, mais do dobro de André Ventura, que conseguiu 1,73 milhões de votos (33,2%).



[em atualização]