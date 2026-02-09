Reunião "muito cordial" entre Marcelo e Seguro durou três horas e meia

09 fev, 2026 - 19:31 • Ricardo Vieira
A reunião desta segunda-feira entre Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro durou cerca de três horas e meia e terminou sem declarações aos jornalistas.
O Presidente da República eleito, António José Seguro, apenas disse "boa noite" aos jornalistas à saída do Palácio de Belém.
Em comunicado, a Presidência da República indicou que Marcelo Rebelo de Sousa teve uma reunião "muito cordial" com o Presidente da República eleito, António José Seguro, sobre assuntos de política nacional e internacional, segundo uma nota da Presidência da República.
"Na reunião, que decorreu em ambiente muito cordial, foram abordados assuntos de política nacional e internacional, que vão requerer a atenção prioritária do novo Presidente, bem como outros assuntos relativos à transição dos mandatos", refere a nota de Belém.
A Presidência da República informa, ainda, que "Marcelo Rebelo de Sousa convidou depois o seu sucessor a uma visita no Palácio, para conhecer as instalações onde exercerá funções a partir de 9 de março, e rever a sala do Conselho de Estado, onde foi conselheiro entre 2011 e 2014".
António José Seguro ganhou a segunda volta das eleições presidenciais, com 66,8% dos votos, e um recorde de quase 3,5 milhões de votos, mais do dobro de André Ventura, que conseguiu 1,73 milhões de votos (33,2%).
O Presidente eleito não falou à saída de Belém, mas no discurso da noite eleitoral prometeu não ser "oposição" ao Governo, mas "exigência". "Estarei vigilante. Farei as perguntas difíceis e exigirei as respostas que o país precisa", acrescentou.
Já o primeiro-ministro, Luís Montenegro, prometeu "espírito de convergência" com o próximo Presidente e disse acreditar que será fácil trabalhar com António José Seguro.