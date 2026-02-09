Reunião "muito cordial" entre Marcelo e Seguro durou três horas e meia

A reunião desta segunda-feira entre Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro durou cerca de três horas e meia e terminou sem declarações aos jornalistas.

O Presidente da República eleito, António José Seguro, apenas disse "boa noite" aos jornalistas à saída do Palácio de Belém.



Em comunicado, a Presidência da República indicou que Marcelo Rebelo de Sousa teve uma reunião "muito cordial" com o Presidente da República eleito, António José Seguro, sobre assuntos de política nacional e internacional, segundo uma nota da Presidência da República.

"Na reunião, que decorreu em ambiente muito cordial, foram abordados assuntos de política nacional e internacional, que vão requerer a atenção prioritária do novo Presidente, bem como outros assuntos relativos à transição dos mandatos", refere a nota de Belém.

A Presidência da República informa, ainda, que "Marcelo Rebelo de Sousa convidou depois o seu sucessor a uma visita no Palácio, para conhecer as instalações onde exercerá funções a partir de 9 de março, e rever a sala do Conselho de Estado, onde foi conselheiro entre 2011 e 2014".

O chefe de Estado em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta segunda-feira à tarde o Presidente eleito, no dia a seguir à vitória de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

A reunião começou pelas 16h00 e terminou pelas 19h25, com Marcelo a acompanhar Seguro, mas sem declarações aos jornalistas.