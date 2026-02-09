Seguro venceu na primeira volta 15 das 20 freguesias que ainda não votaram na segunda volta

António José Seguro foi o mais votado, na primeira volta das eleições presidenciais de 2026, em 15 das 20 freguesias que só votam para a segunda volta a 15 de fevereiro. O Presidente da República eleito pode ainda ver o recorde de votação que estabeleceu este domingo crescer um pouco mais. O mau tempo que tem afetado Portugal nas últimas semanas introduziu uma variável atípica na análise dos resultados eleitorais — a de ainda haver votos por depositar. Mas o universo de votantes está, claro, longe de ser suficiente para mudar qualquer conclusão tirada da segunda noite eleitoral do ano. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As 20 freguesias ainda sem votos contados totalizavam, a 18 de janeiro, quase 70.500 eleitores — o valor pode ser ligeiramente diferente na segunda volta, já que, ao todo, os cadernos eleitorais de 8 de fevereiro contavam com mais 174.662 eleitores que na primeira volta.

Entre estas 20 freguesias, há um caso em que o vencedor não foi nem Seguro nem André Ventura, mas sim Luís Marques Mendes — na Bidoeira de Cima, em Leiria. Ventura foi o segundo mais votado, seguido de João Cotrim de Figueiredo, Henrique Gouveia e Melo e, em quinto lugar, António José Seguro. Já em São Martinho, no concelho de Alcácer do Sal, o Presidente eleito venceu a par de António Filipe: cada um registou 66 votos. Seguro venceu também nas três freguesias onde só uma secção de voto adiou a votação da segunda volta — o que impede a declaração de resultados de toda a freguesia.

A maior é a União de Freguesias da Cidade de Santarém, onde estão registados mais de 25 mil eleitores — a eleição foi adiada apenas na secção de voto n.º 13, localizada na delegação da freguesia em Santa Iria da Ribeira de Santarém, zona que tem sofrido com cheias devido ao aumento do caudal do rio Tejo. Outra freguesia de grande dimensão com a votação adiada numa secção de voto é a de Rio Maior, com mais de dez mil eleitores. André Ventura foi o mais votado em quatro freguesias com a votação adiada — Comporta (Alcácer do Sal), Golegã (sede do concelho), Alcobertas (Leiria) e Salvaterra de Magos (também freguesia sede de concelho).