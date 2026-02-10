O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirma que "a demissão da ministra da Administração Interna é a prova que o Governo falhou" na resposta à emergência provocada pelo mau tempo. A posição é partilhada pelo Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. O líder socialista afirma que, no debate quinzenal de quarta-feira no Parlamento, vai confrontar o primeiro-ministro com as suas responsabilidades nesta situação. "O primeiro responsável pela Proteção Civil neste país é o primeiro-ministro", afirma José Luís Carneiro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Vamos para 15 dias e não podemos deixar de lamentar que as pessoas continuem sem eletricidade, sem casa, sem água, sem geradores", acusa.

Montenegro "vai perdendo controlo do Governo" O presidente do Chega afirma, nas redes sociais, que a demissão da ministra da Administração Interna "é a prova da incapacidade do Governo em gerir todas as adversidades que o país tem enfrentado, desde os incêndios ao recente fenómeno das tempestades". André Ventura também aponta baterias a Luís Montenegro: "É um falhanço evidente de Luís Montenegro que, da saúde à administração interna, vai perdendo o controlo do Governo. Quanto mais tempo vai demorar até serem resolvidos os outros 'erros de casting' deste Governo? Portugal merece muito mais!" A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, também reagiu através de uma mensagem nas redes sociais, onde recordou que já tinha exigido a demissão da ministra na semana passada. "Há 5 dias. Foram 5 dias que se perderam. O governo deve enfrentar esta pasta com competência, resposta pronta e capacidade de comunicação em situação de crise. As populações estão desesperadas. São necessárias soluções já", escreveu Mariana Leitão.