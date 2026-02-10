Gouveia e Melo defende exoneração de Maria Lúcia Amaral

10 fev, 2026 - 00:42 • Redação
Henrique Gouveia e Melo defende que Maria Lúcia Amaral não deve continuar à frente do Ministério da Administração Interna, considerando que a resposta do Estado ao atual ciclo de tempestades revelou falta de preparação, coordenação e liderança política. Esta posição é assumida num artigo de opinião no “Público” esta terça-feira.
No texto, intitulado “Estado do improviso”, o antigo chefe do Estado-Maior da Armada sustenta que, apesar de a responsabilidade pela prevenção e recuperação ser coletiva, a liderança cabe ao Governo, que falhou repetidamente. Aponta deficiências no planeamento, nos avisos à população, na comunicação do risco e na prontidão da resposta.
“Falhámos no planeamento, no aviso antecipado, nos alertas claros à população, na comunicação do perigo e na capacidade de resposta.”
Para Gouveia e Melo, a falha mais grave foi política, sublinhando a ausência de uma liderança “capaz, comprometida, atenta e empática” num momento crítico. O autor descreve ainda um sentimento de abandono no terreno e alerta para o risco de descrença das populações em relação ao Estado.
É neste contexto que defende que devem ser retiradas consequências políticas, responsabilizando diretamente a tutela da Administração Interna.
"O primeiro-ministro deve refletir se, perante a evidente falta de preparação e capacidade da ministra da Administração Interna, esta tem condições para permanecer no lugar. Parecer-me-ia adequado que a senhora ministra pedisse, por sua própria iniciativa, a sua exoneração — a bem do Governo e do país", escreve.
O antigo responsável militar considera que esse gesto seria um sinal de responsabilidade e honestidade política, num momento em que, alerta, fenómenos extremos tenderão a repetir-se.