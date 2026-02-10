Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Gouveia e Melo defende exoneração de Maria Lúcia Amaral

10 fev, 2026 - 00:42 • Redação

Henrique Gouveia e Melo considera que a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, deveria pedir a exoneração após a resposta do Estado às recentes tempestades. Num artigo de opinião no “Público”, o ex-candidato presidencial aponta falhas repetidas de liderança, planeamento e coordenação governativa.

Henrique Gouveia e Melo defende que Maria Lúcia Amaral não deve continuar à frente do Ministério da Administração Interna, considerando que a resposta do Estado ao atual ciclo de tempestades revelou falta de preparação, coordenação e liderança política. Esta posição é assumida num artigo de opinião no “Público” esta terça-feira.

No texto, intitulado “Estado do improviso”, o antigo chefe do Estado-Maior da Armada sustenta que, apesar de a responsabilidade pela prevenção e recuperação ser coletiva, a liderança cabe ao Governo, que falhou repetidamente. Aponta deficiências no planeamento, nos avisos à população, na comunicação do risco e na prontidão da resposta.

“Falhámos no planeamento, no aviso antecipado, nos alertas claros à população, na comunicação do perigo e na capacidade de resposta.”

Para Gouveia e Melo, a falha mais grave foi política, sublinhando a ausência de uma liderança “capaz, comprometida, atenta e empática” num momento crítico. O autor descreve ainda um sentimento de abandono no terreno e alerta para o risco de descrença das populações em relação ao Estado.

É neste contexto que defende que devem ser retiradas consequências políticas, responsabilizando diretamente a tutela da Administração Interna.

"O pri­meiro-minis­tro deve refle­tir se, perante a evi­dente falta de pre­pa­ra­ção e capa­ci­dade da minis­tra da Admi­nis­tra­ção Interna, esta tem con­di­ções para per­ma­ne­cer no lugar. Pare­cer-me-ia ade­quado que a senhora minis­tra pedisse, por sua pró­pria ini­ci­a­tiva, a sua exo­ne­ra­ção — a bem do Governo e do país", escreve.

O antigo responsável militar considera que esse gesto seria um sinal de responsabilidade e honestidade política, num momento em que, alerta, fenómenos extremos tenderão a repetir-se.

