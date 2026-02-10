Ouvir
Gouveia e Melo, ministro da Administração Interna? "Não estou à procura do lugar"

10 fev, 2026 - 21:49 • Ricardo Vieira

Almirante considera que demissão de Maria Lúcia Amaral, anunciada esta terça-feira à noite, "não só protege o Governo como beneficia a própria população".

Henrique Gouveia e Melo disse esta terça-feira que não está à procura de cargos, em reação à demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Em entrevista à SIC, o candidato derrotado na primeira volta das eleições presidenciais foi questionado se aceitaria um convite do primeiro-ministro para assumir a Administração Interna.

Na resposta, o almirante na reserva disse: “Não estou à procura de lugar nenhum neste momento e não tenho nenhuma intenção de prosseguir nessa linha”.

Gouveia e Melo tinha pedido a demissão de Maria Lúcia Amaral num artigo publicado esta terça-feira no jornal Público.

Nesta declarações à SIC, garante que vai continuar a sua intervenção na vida pública, mas não está "à procura do lugar".

“Primeiro, não estou à procura do lugar. Quem concorreu à presidência não deve depois imiscuir-se na governação. Não me parece que seja correto. Escrevi o artigo [no jornal Público] porque devo dar a minha opinião enquanto cidadão. Depois de perder as eleições disse que ia continuar a minha atividade política, dando a minha opinião enquanto cidadão e foi o que eu fiz”, afirmou.

Para Gouveia e Melo, a demissão da ministra é positiva: "não só protege o Governo como beneficia a própria população".

