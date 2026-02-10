Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo

Marcelo compreende demissão da ministra da Administração Interna

10 fev, 2026 - 23:10 • Ricardo Vieira

"Quem tomou a decisão ponderou as circunstâncias, entendeu que não tinha condições pessoais e políticas. É uma situação complexa esta que vivemos nestas últimas semanas", afirma o Presidente da República.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, compreende a demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Em declarações aos jornalista à margem da entrega do Prémio Pessoa, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa não se alargou em considerações sobre a saída da ministra em plena crise provocada pelo "comboio" de tempestades, mas admitiu que o país está passar por uma "situação complexa".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não vou substituir-me ao juízo que foi feito pela própria ministra. Quem tomou a decisão ponderou as circunstâncias, entendeu que não tinha condições pessoais e políticas. É uma situação complexa esta que vivemos nestas últimas semanas e portanto, perante isso, há que respeitar essa vontade da senhora ministra", declarou o chefe de Estado.

Ministra da Administração Interna demite-se

Ministra da Administração Interna demite-se

Maria Lúcia Amaral abandona o cargo na sequência d(...)

"O senhor primeiro-ministro compreendeu isso, transmitiu, eu compreendi, aceitei... E agora amanhã veremos", referiu.

A ministra Maria Lúcia Amaral demitiu-se e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai assumir a pasta da Administração Interna "transitoriamente".

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que, quando for possível, o primeiro-ministro "depois apresentará uma proposta ao Presidente da República para o futuro".

"A ministra transmitiu essa vontade ao primeiro-ministro, o primeiro-ministro transmitiu essa vontade ao Presidente da República, eu aceitei esse pedido de demissão. A lei orgânica do Governo prevê que quando isto acontece, numa circunstância em que não é possível substituir de imediato um membro do Governo, o primeiro-ministro assume as funções, que foi o que aconteceu", sublinhou o Presidente da República.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 10 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)