Marcelo compreende demissão da ministra da Administração Interna

10 fev, 2026 - 23:10 • Ricardo Vieira
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, compreende a demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.
Em declarações aos jornalista à margem da entrega do Prémio Pessoa, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa não se alargou em considerações sobre a saída da ministra em plena crise provocada pelo "comboio" de tempestades, mas admitiu que o país está passar por uma "situação complexa".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Não vou substituir-me ao juízo que foi feito pela própria ministra. Quem tomou a decisão ponderou as circunstâncias, entendeu que não tinha condições pessoais e políticas. É uma situação complexa esta que vivemos nestas últimas semanas e portanto, perante isso, há que respeitar essa vontade da senhora ministra", declarou o chefe de Estado.
Maria Lúcia Amaral abandona o cargo na sequência d(...)
"O senhor primeiro-ministro compreendeu isso, transmitiu, eu compreendi, aceitei... E agora amanhã veremos", referiu.
A ministra Maria Lúcia Amaral demitiu-se e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai assumir a pasta da Administração Interna "transitoriamente".
Marcelo Rebelo de Sousa afirma que, quando for possível, o primeiro-ministro "depois apresentará uma proposta ao Presidente da República para o futuro".
"A ministra transmitiu essa vontade ao primeiro-ministro, o primeiro-ministro transmitiu essa vontade ao Presidente da República, eu aceitei esse pedido de demissão. A lei orgânica do Governo prevê que quando isto acontece, numa circunstância em que não é possível substituir de imediato um membro do Governo, o primeiro-ministro assume as funções, que foi o que aconteceu", sublinhou o Presidente da República.