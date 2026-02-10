Ministra da Administração Interna demite-se

A demissão foi proposta a Marcelo Rebelo de Sousa pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, "que assumirá transitoriamente as respetivas competências", adianta o Palácio de Belém.

"O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da Ministra das Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo", refere uma nota da Presidência da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já aceitou o pedido de demissão de Maria Lúcia Amaral .

Maria Lúcia Amaral abandona o cargo na sequência de críticas à resposta à tragédia provocada pela tempestade Kristin, de atingiu Portugal continental, sobretudo a região Centro, a 28 de janeiro.

A ministra da Administração Interna afirmou, a 30 de janeiro, que ainda não tinha ido ao terreno, porque há muito trabalho invisível, de gabinete, que tem de ser feito numa altura destas.

“Eu sou a responsável pela Administração Interna com muita honra e responsável da Proteção Civil com muita honra. Há muito muito trabalho que se faz em contexto de invisibilidade, no gabinete, trabalho de informação numa situação destas em que nos temos de prevenir, temos trabalho de informação, de reflexão, de planeamento e, sobretudo, de coordenação”, explicou Maria Lúcia Amaral, que acabou por abandonar o cargo esta terça-feira.

Maria Lúcia Amaral, antiga provedora de Justiça, substituiu Margarida Blasco na pasta da Administração Interna após as eleições legislativas antecipadas de maio de 2025.



Numa primeira reação, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considera que "a demissão da ministra da Administração Interna é a prova que o Governo falhou" na resposta à emergência provocada pelo mau tempo.

O líder socialista afirma que, no debate quinzenal de quarta-feira no Parlamento, vai confrontar o primeiro-ministro com as suas responsabilidades nesta situação. "O primeiro responsável pela Proteção Civil neste país é o primeiro-ministro", afirma José Luís Carneiro.

"Vamos para 15 dias e não podemos deixar de lamentar que as pessoas continuem sem eletricidade, sem casa, sem água, sem geradores", acusa.

[em atualização]