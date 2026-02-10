Ouvir
Governo

Montenegro assume Administração Interna "transitoriamente"

10 fev, 2026 - 22:52 • Ricardo Vieira

Primeiro-ministro garante a pasta após a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai assumir provisoriamente a pasta da Administração Interna, na sequência da demissão da ministra Maria Lúcia Amaral, anunciada esta terça-feira à noite.

A decisão foi conhecida através de um comunicado divulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da Ministra das Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo", refere uma nota de Belém.

A demissão foi proposta a Marcelo Rebelo de Sousa pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, "que assumirá transitoriamente as respetivas competências", adianta a Presidência da República.

Maria Lúcia Amaral, que estava no cargo desde junho de 2025, demitiu-se na sequência das crítica à resposta das autoridades às vítimas das tempestades dos últimos dias em Portugal continental.

