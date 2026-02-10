Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 10 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seguro começa a trabalhar. Presidente instala gabinete no Palácio Nacional de Queluz

10 fev, 2026 - 20:02 • Fábio Monteiro

O Presidente da República eleito, António José Seguro, vai ocupar a partir desta quarta-feira um gabinete no Palácio Nacional de Queluz. A chegada está marcada para as 10:00 e não estão previstas declarações à imprensa.

A+ / A-

O Presidente da República eleito, António José Seguro, vai passar a dispor, a partir de quarta-feira, de um gabinete no Palácio Nacional de Queluz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A chegada ao palácio está agendada para as 10:00, segundo informação divulgada pelos serviços da Presidência da República.

António José Seguro será recebido pela secretária-geral da Presidência da República e pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra.

Não estão previstas declarações à comunicação social no âmbito desta deslocação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 10 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)