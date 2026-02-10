Seguro começa a trabalhar. Presidente instala gabinete no Palácio Nacional de Queluz

10 fev, 2026 - 20:02 • Fábio Monteiro
O Presidente da República eleito, António José Seguro, vai passar a dispor, a partir de quarta-feira, de um gabinete no Palácio Nacional de Queluz.
A chegada ao palácio está agendada para as 10:00, segundo informação divulgada pelos serviços da Presidência da República.
António José Seguro será recebido pela secretária-geral da Presidência da República e pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra.
Não estão previstas declarações à comunicação social no âmbito desta deslocação.