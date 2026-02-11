Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Carlos Moedas integra ex-vereadora do Chega no executivo e assegura maioria na Câmara de Lisboa

11 fev, 2026 - 10:22 • Olímpia Mairos

Ana Cristina Marques Simões da Silva, que se desfiliou do Chega em janeiro por “incompatibilidades políticas intransponíveis”, assume pelouros da saúde e do desperdício alimentar e integra grupo de trabalho para projetos europeus.

A+ / A-

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, passa a dispor de maioria no executivo municipal, após integrar uma vereadora independente no regime de tempo inteiro. A decisão será formalizada numa reunião extraordinária agendada para sexta-feira, 13 de fevereiro, às 9h30.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com informação enviada à comunicação social, o autarca convocou o executivo camarário com o objetivo de fixar em oito o número de vereadores em regime de tempo inteiro, ao abrigo do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Com esta alteração, passa a estar abrangida por este regime a vereadora independente Ana Cristina Marques Simões da Silva.

A agora vereadora a tempo inteiro tinha anunciado, em janeiro, a sua desfiliação do Chega, invocando “incompatibilidades políticas intransponíveis” com Bruno Mascarenhas. Na altura, apontou divergências profundas na forma de atuação política e afastou a hipótese de permanecer no executivo sem responsabilidades atribuídas.

Ana Cristina Marques Simões da Silva sublinhou então que não pretendia desempenhar um papel “meramente decorativo” na Câmara Municipal de Lisboa, defendendo que a sua participação deveria traduzir-se em funções executivas concretas e intervenção efetiva nas áreas de governação da cidade.

Com esta alteração, Carlos Moedas passa a contar com uma maioria de nove eleitos num total de 17 vereadores, reforçando a estabilidade política do executivo para o mandato 2025-2029.

Segundo a mesma nota, a decisão “reforça as condições para uma governação estável e coesa da cidade”, tendo como objetivo “garantir a execução do programa sufragado pelos lisboetas nas últimas eleições autárquicas”.

Após a aprovação da proposta, a vereadora independente assumirá competências nas áreas da saúde e do combate ao desperdício alimentar, integrando ainda o grupo de trabalho responsável pelas candidaturas a projetos europeus. “O reforço do executivo permitirá dar maior capacidade de resposta em áreas estratégicas para a cidade, como a saúde pública e a sustentabilidade”, lê-se na nota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)