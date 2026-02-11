Debate quinzenal com primeiro-ministro é sexta-feira, às 10h00

A decisão foi unânime e a conferência de líderes decidiu que o debate quinzenal com o primeiro-ministro, previsto para esta quarta-feira, vai realizar-se na próxima sexta-feira, dia 13, às 10h00.

“Não foi realizado esta tarde o debate quinzenal que se encontrava agendado com o Sr. Primeiro-Ministro e a Conferência de Líderes acaba de reagendá-lo para a próxima sexta-feira, às 10 da manhã” disse o porta-voz no final da reunião da conferência de líderes.

O porta-voz da conferência de líderes, Francisco Figueira, anunciou ao fim da tarde que não há qualquer motivo para adiar ainda mais o debate e quando o governo se disponibilizou para ir ao Parlamento já na sexta-feira.

“Foi entendimento de todos os grupos parlamentares que devia fazer-se esse reagendamento, até porque, o Governo não pediu para que o debate se fizesse na semana seguinte. Portanto, foi entendimento da conferência de líderes que, não acontecendo nada a contrário, não há razão para o adiamento ser mais prolongado” referiu o deputado social-democrata.

O porta-voz da conferência de líderes disse ainda esperar que a situação se mantenha estável no terreno e “que seja possível fazer esse debate na data que hoje ficou determinada”.

Esta madrugada, começaram a ser feitos os primeiros contactos, entre partidos e outros órgãos de soberania, como a Presidência da República, para adiar o debate devido à situação de cheias em Coimbra.

Esta manhã, o presidente da Assembleia da República auscultou, por email, os partidos e todos concordaram com o adiamento. Mais tarde a Iniciativa Liberal veio dizer que aceitava adiar o debate, mas queria que se realizasse apenas na próxima semana.

A decisão foi tomada esta quarta-feira à tarde e por unanimidade de todos os partidos. Luís Montenegro estará no debate no parlamento na sexta-feira de manhã.