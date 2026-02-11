Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 11 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Debate quinzenal com primeiro-ministro é sexta-feira, às 10h00

11 fev, 2026 - 18:48 • Manuela Pires

A Iniciativa Liberal defendia o debate apenas na próxima semana, mas a conferência de líderes decidiu "por unanimidade" reagendar o debate com Luís Montenegro para dia 13, sexta-feira.

A+ / A-

A decisão foi unânime e a conferência de líderes decidiu que o debate quinzenal com o primeiro-ministro, previsto para esta quarta-feira, vai realizar-se na próxima sexta-feira, dia 13, às 10h00.

“Não foi realizado esta tarde o debate quinzenal que se encontrava agendado com o Sr. Primeiro-Ministro e a Conferência de Líderes acaba de reagendá-lo para a próxima sexta-feira, às 10 da manhã” disse o porta-voz no final da reunião da conferência de líderes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O porta-voz da conferência de líderes, Francisco Figueira, anunciou ao fim da tarde que não há qualquer motivo para adiar ainda mais o debate e quando o governo se disponibilizou para ir ao Parlamento já na sexta-feira.

“Foi entendimento de todos os grupos parlamentares que devia fazer-se esse reagendamento, até porque, o Governo não pediu para que o debate se fizesse na semana seguinte. Portanto, foi entendimento da conferência de líderes que, não acontecendo nada a contrário, não há razão para o adiamento ser mais prolongado” referiu o deputado social-democrata.

O porta-voz da conferência de líderes disse ainda esperar que a situação se mantenha estável no terreno e “que seja possível fazer esse debate na data que hoje ficou determinada”.

Esta madrugada, começaram a ser feitos os primeiros contactos, entre partidos e outros órgãos de soberania, como a Presidência da República, para adiar o debate devido à situação de cheias em Coimbra.

Esta manhã, o presidente da Assembleia da República auscultou, por email, os partidos e todos concordaram com o adiamento. Mais tarde a Iniciativa Liberal veio dizer que aceitava adiar o debate, mas queria que se realizasse apenas na próxima semana.

A decisão foi tomada esta quarta-feira à tarde e por unanimidade de todos os partidos. Luís Montenegro estará no debate no parlamento na sexta-feira de manhã.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 11 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)