Governo concede tolerância de ponto no Dia de Carnaval

O Governo vai conceder tolerância de ponto no próximo Dia de Carnaval. O despacho foi assinado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e abrange os trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos.

Em comunicado, o Executivo refere que “o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, assinou o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira, Dia de Carnaval ”.

A medida aplica-se, assim, aos serviços centrais do Estado e aos institutos públicos, ficando excluídas as entidades cujo funcionamento, por razões de interesse público, deva ser assegurado nesse dia.

A decisão segue a prática habitual de anteriores governos, que tradicionalmente concedem tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval.