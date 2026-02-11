Mau tempo. Debate quinzenal adiado. Conferência de líderes vai marcar a data

O debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, agendado para a tarde desta quarta-feira foi adiado para sexta-feira, mas a data vai ser reavaliada esta tarde em conferência de líderes porque a Iniciativa Liberal defende que o primeiro-ministro deve estar junto das populações e o debate deve acontecer apenas na próxima semana. "Este é o momento de coordenação política e operacional, não de confronto parlamentar”.

O presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, consultou esta manhã, os partidos com assento parlamentar e houve unanimidade para o adiamento do debate quinzenal com Luis Montenegro que iria acontecer no dia seguinte à demissão da Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Segundo apurou a Renascença, os primeiros contactos foram feitos de madrugada e a presidência da república teve também um papel no sentido de encontrar consenso parlamentar para adiar o debate.

Já esta manhã fonte social-democrata adiantava à Renascença que os partidos estavam a tentar alcançar um consenso para o adiamento de debate tendo em conta a situação de risco de cheias no Mondego.

Alguns partidos, como o Livre, deram o consentimento, partindo do princípio de que o debate seria agendado para esta sexta-feira. Rui Tavares não aceita prolongar no tempo o debate porque diz que o “Luis deve trabalhar” na Assembleia da República e que o Primeiro-Ministro “não vai segurar muros de contenção”.

“Seria um disparate total adiar para a próxima semana, o primeiro-ministro tem de vir aqui o quanto antes dar explicações aqui, quer dizer, o primeiro-ministro não drena ribeiras nem vai lá segurar muros de contenção. Nós temos de parar com esta ideia de que deixar o Luís trabalhar é o Luís estar algures no país, trabalha aqui, a residência oficial é aqui ao lado” disse Rui Tavares no parlamento.

Também o PCP, que tinha pedido há duas semanas, um debate com o primeiro-ministro sobre a tempestade Kristine, não se opôs ao adiamento e a líder parlamentar reitera que o governo deve dar resposta às populações.

“Não nos opusemos ao adiamento, consideramos, no entanto, como referi aqui nesta intervenção, de que o Governo tem, efetivamente, de dar resposta aos problemas com que as populações estão confrontadas e é, de facto, necessária uma política que, efetivamente, que o nosso país seja dotado dos meios, dos recursos, esteja, efetivamente, preparado para enfrentar situações desta natureza” referiu Paula Santos.

Conferência de líderes esta tarde para marcar data debate

O Presidente da assembleia da república marcou com urgência uma reunião da conferência de líderes para esta tarde, às cinco horas, para debater a data do debate quinzenal que foi adiado esta manhã.

Segundo o gabinete de Aguiar Branco, há um partido que não concorda com a data de sexta-feira, a Iniciativa Liberal.

“Verificou-se que a comunicação enviada partiu do pressuposto de que havia anuência unânime quanto à realização do debate na próxima sexta-feira, dia 13 de fevereiro, às 10h00. Todavia, subsequentemente foi sinalizado que a posição de um Grupo Parlamentar não corresponde a essa interpretação” lê-se no esclarecimento enviado à Renascença.

Sendo assim, o presidente do parlamento convocou para as cinco da tarde uma reunião de urgência da conferência de líderes para discutir o reagendamento do debate quinzenal.

Para o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, o governo tem de estar no terreno e em articulação com as autoridades locais e como Luis Montenegro acumula também a pasta da administração interna, é diretamente responsável pela coordenação da resposta às populações.

Em comunicado, enviado à Renascença, os deputados da Iniciativa Liberal dizem que não faz sentido marcar para sexta e ter de adiar de novo.

“A IL mantém-se firme na ideia de que o debate quinzenal com o PM deve ser adiado para um momento de menor aflição das populações. Este é o momento de coordenação política e operacional, não de confronto parlamentar”.

“O Parlamento deve estar à altura das circunstâncias nacionais e neste momento o Primeiro-Ministro tem de estar ao lado dos portugueses no terreno” lê-se no comunicado.