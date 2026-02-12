Carmona Rodrigues diz que barragem "fundamental para defender a Baixa de Coimbra" não avançou por culpa do BE. Catarina Martins desmente

O ex-ministro das Obras Públicos, António Carmona Rodrigues, responsabiliza o primeiro Governo de António Costa pelo adiamento da barragem de Girabolhos, uma obra que poderia ter evitado esta as cheias que a zona de Coimbra está a enfrentar. Carmona Rodrigues trabalhou como engenheiro projetista na criação do modelo de aproveitamento hidrográfico do Mondego e explica porque é que aquela barragem seria tão necessária. “Esta barragem é fundamental para defender a Baixa de Coimbra e a defender até aquilo que hoje está pensado ser a estação ferroviária de alta velocidade em Coimbra. Se não for esta barragem ela pode ficar debaixo de água”, destaca. Carmona avança que esta barragem de Girabolhos esteve prevista há uns anos no governo Sócrates e foi adjudicada à construção à Endesa. “A Endesa começou os trabalhos preparatórios, inclusive os trabalhos de expropriação dos terrenos para construir a barragem, onde ainda gastou dinheiro”, lembra.

Mas, segundo o ex-ministro, a barragem não avançou por exigência do Bloco de Esquerda. “A verdade é que o Governo António Costa, quando ele faz a geringonça, uma das condições que o Bloco de Esquerda pôs foi acabar com a barragem, não fazer a barragem. E pronto, e a barragem não foi feita”, descreve. Perante estas acusações, Catarina Martins, antiga líder do Bloco de Esquerda e atual eurodeputada, diz que são falsas as afirmações de Carmona Rodrigues. “Está a criar culpados onde eles não existem e por outro lado porque [a afirmação] é falsa”.