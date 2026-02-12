"É preciso uma remodelação alargada. Não há coordenação política no Governo"

O problema de Luís Montenegro "está no centro do seu Governo". A opinião é da ex-ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva, que junta Leitão Amaro aos casos problemáticos do Governo, mais evidentes na fragilidade política das ministras da Saúde e da Administração Interna.

A deputada do PS considera que se o Primeiro-Ministro quiser "liderar politicamente uma próxima fase", não pode apenas substituir os ministros mais contestados.

" A fragilidade com que ficou Leitão Amaro, depois daquele vídeo com uma marca de água com o seu nome em plena crise, tem custos na coordenação política do Governo." É no centro do Governo e na coordenação de todos os ministros que Luís Montenegro tem um problema maior, embora ele possa ser mais visível nos ministros que têm pastas mais difíceis", afirma Mariana Vieira da Silva no programa "Casa Comum", da Renascença.

A antiga ministra do PS salienta a publicação imediata de notícias com detalhes muito críticos em relação ao comportamento político da Ministra da Administração Interna, como sintoma de algo que algo vai muito mal na coordenação de um Governo "muito desgastado, que não parece ter menos de dois anos".

"Isto dá um sinal de descoordenação e de descontrolo muito significativos por parte do Governo. São casos isolados que resultam de características comuns na forma como este Governo é construído e de como é coordenado. Não é normal, ao fim de menos de dois anos, termos ministros a reagirem de forma oposta a determinados problemas, e isto tem acontecido com o ministro da Coesão Territorial face a outros ministros do Governo", exemplifica a vice-presidente da bancada do PS.

Mais ministras na berlinda para a remodelação

Além de Maria Lúcia Amaral - já de saída do Governo - Mariana Vieira da Silva insiste na situação de "grande fragilidade" das ministras do Trabalho e da Saúde.

"Continuamos com enormes problemas no Ministério da Saúde, com falta de financiamento para medicamentos - na sequência do corte para o qual procurámos avisar que o Orçamento do Estado tinha - e atrasos na capacidade de resposta. E temos um problema político no Ministério do Trabalho, que se tornou mais premente com a posição do Presidente da República sobre essa matéria", elenca a ex-governante a juntar aos "muitos erros" e à "incapacidade operacional" da Ministra da Administração Interna.

Sobre o momento para efetivar uma remodelação do Governo, Mariana Vieira da Silva alerta que falta ainda um mês para a posse do novo Presidente da República, caso haja a intenção de esperar pela entrada em funções de António José Seguro.

"Fala-se muito em estabilidade e em termos três anos e meio sem eleições. Mas a instabilidade política vem de muitos lugares.E neste momento parece mesmo que do centro do Governo", remata a antecessora de Leitão Amaro no cargo de Ministro da Presidência.

"O número dois do Governo não aparece"

Duarte Pacheco ficou surpreendido com o momento da saída da Ministra da Administração Interna, face às circunstâncias da calamidade em curso na zona de Coimbra. "Não é altura para uma pessoa ir embora. A surpresa não foi a sua demissão, mas o momento dessa decisão", confessa o ex-deputado do PSD. O antigo parlamentar social-democrata elenca diversos ministros fragilizados no Governo, mas concorda com as críticas dirigidas ao "coração" do Executivo.

"Neste momento não há coordenação política. O número 2 do Governo não tem existido. O Ministro de Negócios Estrangeiros, que teria essa função, em caso do Primeiro-Ministro não poder ir a todas - porque é Ministro de Estado - não tem existido. Quando há problemas de proteção civil, de fogos, problemas diferentes, o número 2 não aparece", critica Duarte Pacheco na Renascença, pedindo uma personalidade com "peso político" na coordenação do Governo.

Para este militante do PSD, as funções de Ministro de Estado não estão a ser exercidas, até porque o outro membro do Governo com essa responsabilidade - o Ministro das Finanças - "está focado, pura e simplesmente, no Orçamento". Ao lote de ministros fragilizados, Duarte Pacheco junta a Ministra da Saúde - " a sua saída é uma questão de tempo" - e nomes como Nuno Melo e Gonçalo Matias.