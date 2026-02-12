Ouvir
Em Destaque
Internet

Parlamento aprova proibição de redes sociais a menores de 16 anos

12 fev, 2026 - 17:56 • Redação

O projeto de lei do PSD proíbe crianças até aos 13 anos de acederem a redes sociais. A partir dessa idade, os jovens só podem aceder às redes com autorização dos pais.

O Parlamento aprovou esta quinta-feira, na generalidade, um diploma do PSD que proíbe o acesso livre dos jovens às redes sociais e outras plataformas.

A medida recebeu os votos favoráveis de PSD, PS, Livre e JPP. Chega e IL votaram contra. Abstiveram-se os deputados do CDS-PP, PCP, Livre, Bloco de Esquerda e o socialista Miguel Costa Matos.

Durante duas horas os deputados debateram a proposta social-democrata apontando vários problemas ao diploma.

O projeto de lei do PSD vai agora baixar à especialidade para ser debatido e aperfeiçoado pelos partidos.

Todos os deputados concordaram que as redes sociais representam riscos para as crianças e jovens mas defenderam modelos diferentes de proteção e levantaram dúvidas sobre a proteção de dados.

A maioria dos deputados reconheceu que é preciso regular e limitar o acesso a menores de 16 anos, com exceção do Chega e CDS-PP que entendem que essa deve ser uma missão que cabe às famílias e não ao Estado.

