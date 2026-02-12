Portugal prepara-se para proibir acesso às redes sociais a menores de 16 anos

O Parlamento deverá aprovar esta quinta-feira um projeto de lei do PSD que proíbe o acesso livre dos jovens às redes sociais e outras plataformas. O Partido Socialista vota a favor. O PS está de acordo com o princípio geral desta iniciativa e, segundo fonte parlamentar, as dúvidas são meramente técnicas e sobre a melhor forma de implementar a medida. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com este projeto de lei, o PSD está a dar o primeiro passo para regular o acesso dos menores no mundo digital e seguir o mesmo caminho que a França e a Espanha já adotaram. O deputado Paulo Marcelo refere que a intenção do PSD não é proibicionista, mas dar as ferramentas aos jovens para que não sejam dominados pelas redes sociais. O que propõe o PSD? O projeto de lei do PSD proíbe o uso até aos 13 anos e a partir daí os jovens só podem aceder às redes com autorização dos pais. “Há uma proibição até aos 13 anos e há uma possibilidade entre os 13 e os 16 de utilização por parte das crianças das redes sociais com a autorização dos pais”, diz o deputado, acrescentando que haverá regras específicas para essas idades. “Essas redes, entre os 13 e os 16 anos, têm determinadas funcionalidades para evitar a exposição à violência, a conteúdos sexuais precoces, a jogos aditivos, a vídeos manipulados, a imagens manipuladas, no fundo, prevenindo e procurando que haja um uso responsável por parte das crianças dessas redes sociais”, referiu.

A solução encontrada para regular o acesso dos jovens às redes sociais vai passar por um mecanismo associado à chave móvel digital, que vai identificar apenas o nome e a idade do menor. “Os 16 anos passa a ser a idade do uso autónomo das redes sociais por parte das crianças e carece de um mecanismo associado à chave móvel digital ou outro mecanismo que permite identificar o menor e ver apenas a idade. Apenas a idade e o nome da criança”, diz o deputado. “E esse mecanismo vai ser associado à criação de novas redes sociais por parte de crianças. Essas redes sociais, depois, terão de ter funcionalidades para garantir um uso mais prudente, menos aditivo, mais livre e, no fundo, aquilo que eu dizia, que as crianças dominam as redes sociais, mas não são dominadas por elas”, conclui Paulo Marcelo. Depois da aprovação esta quinta-feira no Parlamento, o projeto de lei vai ainda estar disponível para contributos da sociedade civil e dos partidos e o PSD espera que dentro de poucos meses possa estar em vigor.