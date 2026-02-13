Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidência da República

Marcelo escolheu Vhils para fazer o seu retrato oficial como Presidente da República

13 fev, 2026 - 14:26 • Lusa

O retrato da autoria de Alexandre Farto será apresentado em março, na última semana do mandato do chefe de Estado, que termina no dia 9.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o artista Vhils, conhecido pelos rostos esculpidos em paredes, para fazer o seu retrato oficial como Presidente da República, noticiou o Expresso e confirmou hoje o próprio à Lusa.

O retrato da autoria de Alexandre Farto, que começou como "grafiter" e assina como Vhils, será apresentado em março, na última semana do mandato do chefe de Estado, que termina no dia 09 desse mês.

O Presidente da República referiu à Lusa que "a razão principal" para esta opção foi, além de gostar das obras de Vhils, "o considerar um expoente, um símbolo de uma época, como foram outros retratistas de outros presidentes noutras épocas".

O retrato de Marcelo Rebelo de Sousa feito por Vhils ficará no Museu da Presidência da República na galeria onde estão os retratos oficiais dos seus antecessores.

O retrato de António Ramalho Eanes é da autoria de Luís Pinto Coelho, o de Mário Soares foi feito por Júlio Pomar, o de Jorge Sampaio foi pintado por Paula Rêgo e o de Aníbal Cavaco Silva é de Carlos Barahona Possolo.

Logo no início do seu primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa viu um retrato pintado pelo mestre Bessa, no Porto, que chegou a pensar escolher para seu retrato oficial.

Tornou-se tradição os presidentes da República apresentarem os seus retratos oficiais apenas no fim do segundo mandato. O de Cavaco Silva foi divulgado em 04 de março de 2016, cinco dias antes de cessar funções.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)