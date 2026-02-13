MP abre novo inquérito sobre construção de casa de Montenegro

O Ministério Público do Porto abriu um novo inquérito para investigar uma alegada discrepância entre o custo da casa em Espinho do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e as faturas emitidas pelos empreiteiros, noticiou na quinta-feira o jornal Expresso.

De acordo com o semanário, depois de ter arquivado um primeiro processo-crime em 2024 sobre a casa em Espinho, no distrito de Aveiro, relacionado com benefícios fiscais, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto abriu novo inquérito relativo a suspeitas de fraude fiscal.

O Ministério Público (MP) ouviu em janeiro Rui Mota Oliveira, o engenheiro que construiu a moradia de seis pisos de Luís Montenegro em Espinho, e José Marco da Cunha Rodrigues, o construtor civil que, antes disso, demoliu a ruína ali existente, noticia o jornal, que não conseguiu obter declarações dos empresários.

O primeiro-ministro não respondeu a tempo do fecho da edição sobre se tem conhecimento do caso e se já foi contactado para ser ouvido, refere o Expresso.

Ao semanário, a Procuradoria-Geral da República (PGR) respondeu que confirma "apenas a existência de investigação a correr termos no DIAP Regional do Porto".