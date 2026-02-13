Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Política

Parlamento debate esta sexta-feira proposta do Governo que altera confisco de bens

13 fev, 2026 - 07:16 • Lusa

A medida insere-se na Agenda Anticorrupção aprovada pelo executivo de Luís Montenegro em junho de 2024 e, segundo a Ordem dos Advogados terá "um elevado risco" de ser inconstitucional.

A+ / A-

A Assembleia da República debate esta sexta-feira em plenário uma proposta de lei do Governo que, transpondo uma diretiva europeia, altera o mecanismo do confisco alargado de bens, incluindo quando não haja condenação.

A medida insere-se na Agenda Anticorrupção aprovada pelo executivo de Luís Montenegro em junho de 2024 e, caso seja aprovado no final do debate, o diploma seguirá para a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para ser aprimorado pelos deputados.

No parecer remetido ao parlamento, o Conselho Superior do Ministério Público alertou que o modelo proposto pelo Governo para haver confisco de bens sem condenação é mais restritivo do que o atual, já pouco aplicado, correndo-se o risco de a utilização do mecanismo passar a ser inexistente.

Já a Ordem dos Advogados identificou "um elevado risco" de a medida ser inconstitucional, enquanto o Conselho Superior da Magistratura considerou que o prazo para o novo regime entrar em vigor é curto.

O Mecanismo Nacional Anticorrupção assinalou, por sua vez, "a ausência de avaliação específica do impacto" da proposta de lei, aprovada em Conselho de Ministros em 11 de dezembro de 2025.

O debate vai contar com a presença da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, segunda uma nota de agenda divulgada pelo seu gabinete.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)