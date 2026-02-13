PTRR avança "a todo o vapor" para ser "projeto de transformação nacional"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, falou esta sexta-feira aos jornalistas para garantir que o executivo está a avançar "a todo o vapor" para apresentar muito brevemente o PTRR, o plano nacional de recuperação e resiliência que deixou antever esta quinta-feira.

No meio de declarações de "profunda gratidão e reconhecimento" pelos autarcas e proteção civil que estão no terreno, e agradecendo publicamente também ao governo espanhol toda a cooperação ibérica nas últimas semanas, o também ministro da Administração Interna garante que tudo está a ser feito "para repor a normalidade" e para "projetar a recuperação e resiliência do país".

"Sei que há muita curiosidade para se ter uma ideia mais concreta sobre o PTRR, mas é minha obrigação dizer que estamos a trabalhar a todo o vapor para fazer essa apresentação o mais brevemente possível", realça o primeiro ministro, que diz que o país precisa de se recompor dos efeitos das tempestades, mas que não pode "perder o embalo" que a economia trazia. "São esses recursos e riqueza que vão suportar esta futura resiliência", acredita, falando de um "verdadeiro projeto de transformação nacional", que será "o alicerce do nosso futuro".

Calamidade terá "uma resposta nacional"

Luís Montenegro salienta que, para além de se estarem a gerir muitas situações, também se trabalha no desenho do "programa nacional de superação" desta "situação que atingiu todos" e que "terá de ter uma resposta nacional, para todos".

Passando em revista os números, o primeiro-ministro adianta que 8200 "cidadãos ou famílias" já pediram até cinco mil euros para ajudar na recuperação das suas habitações, voltando a apelar à ajuda das autarquias para que se possa proceder à "vistoria rápida e ágil" de quem tem maiores prejuízos.

"Os serviços municipais têm um conjunto de tarefas de emergência e estão naturalmente desgastados, mas peço um complemento de disponibilidade para fazermos um esforço nas vistorias, porque é o que falta para o dinheiro começar a entrar na conta das pessoas", pede.

Montenegro elogia "coragem" de quem decidiu "corte da A1" e pede "último esforço" e "otimismo" sem "relaxe"



Em declarações (sem direito a perguntas) aos jornalistas, em Coimbra, admite que as "cheias controladas" e a coordenação das autoridades "foi determinante para diminuir as adversidades" naquela cidade e deixa um elogio à "coragem" de quem decidiu "corte da A1" antes do colapso de dique no Mondego. "De forma preventiva anteciparam qualquer consequência. Não fora essa medida e as consequências poderiam ter sido mais graves", salienta o também ministro da Administração Interna.

Olhando para a situação meteorológica atual em Coimbra que favorece "algum otimismo", Montenegro pede um "último esforço", que poderá "abrir uma janela de alguma acalmia" que propicie a recuperação. Diz, igualmente, que o otimismo "não deve significar relaxe", uma vez que, nas próximas horas, ainda se espera "precipitação intensa" e um "pico na capacidade da Barragem da Aguieira". "Estaremos sob pressão máxima até às 19h", relembra o primeiro-ministro, que adianta que, ao final do dia, já se "poderá ter uma perspetiva mais clara sobre o que poderá suceder nos próximos dias".