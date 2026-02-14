Mau tempo. Governo "agiu tarde e anunciou muito", diz Paulo Raimundo

O secretário-geral do PCP disse este sábado que o Governo "agiu tarde e anunciou muito" na resposta às pessoas atingidas pelas tempestades, e que até agora nenhum apoio financeiro chegou a quem precisa.

Paulo Raimundo falava à agência Lusa durante uma visita a um bairro de Almada, Olho de Boi (perto de Cacilhas), no distrito de Setúbal, que ficou isolado devido a uma derrocada na estrada, tendo apenas como alternativa a subida de 210 degraus pela arriba, desde a zona ribeirinha até ao centro histórico da cidade.

"A experiência que nós temos são duas, diria assim. A primeira experiência é que o Governo agiu tarde e anunciou muito, mas aquilo que nós sabemos, até agora, são duas coisas: Não houve nenhum apoio financeiro que chegasse às pessoas ainda e há pessoas que ainda estão a pagar os empréstimos decorrentes da ajuda financeira da tempestade Leslie (em setembro de 2018)", disse.

O líder comunista adiantou que também no caso dos incêndios que assolaram Portugal no verão, "mais de metade das pessoas que concorreram aos apoios ainda não sabe se vai receber alguma coisa".

"Nós não precisamos nem de propaganda, nem de peitos cheios de anúncios. Nós precisamos de medidas. Preferia que não houvesse anúncios, mas que houvesse medidas no terreno. Infelizmente estamos no contrário, estamos com muitos anúncios, mas poucas medidas no terreno", sustentou.

Paulo Raimundo adiantou que foi por esta razão que o PCP propôs um debate especial na Assembleia da República sobre o impacto das tempestades, que foi rejeitado.

"Não era para fazer a avaliação da tempestade, mas sim para saber como é que se intervinha no concreto. Para lá dos anúncios, para lá da propaganda, o que é que está a acontecer no terreno. Isso é que me preocupa e era isso que nós queríamos ver debatido", salientou, adiantando que o PCP tem propostas que gostaria que contribuíssem também para essa operacionalidade.

O secretário-geral do PCP disse ainda que a dimensão dos problemas decorrentes das tempestades tem características nacionais e que nenhuma autarquia está em condições de responder sozinha.

"As autarquias não estão em condições de responder por si só, mesmo que tivessem essa responsabilidade. Portanto, o Estado tem que intervir", disse.

O concelho de Almada, no distrito de Setúbal, tem sido afetado por várias derrocadas nas arribas levando a evacuação de localidades, estando atualmente mais de 500 pessoas deslocadas.

A Câmara Municipal está a ultimar o pedido para enviar ao Governo para que decrete situação de calamidade no concelho.

O Bairro de Olho de Boi, que hoje foi visitado pelo secretário-geral do PCP, pela líder do Grupo Parlamentar do PCP, Paula Santos, e pelos vereadores da CDU na Câmara Municipal de Almada, é uma dessas zonas do território de Almada que foi afetada pelas derrocadas, ficando isolada entre a arriba e o rio Tejo.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.