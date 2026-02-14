PS quer regras claras para venda e publicidade de "planos" e cartões de saúde

O Partido Socialista quer regular os cartões e “planos de saúde” para que quem queira adquirir este produto saiba que não se trata de qualquer seguro de saúde, mas apenas de um cartão que dá descontos em consultas ou outros tratamentos médicos.

Estes cartões são vendidos por instituições bancárias, empresas, hipermercados, seguradoras ou até mesmo entidades prestadoras de cuidados de saúde.

No diploma a que a Renascença teve acesso, o PS entende que devem ser estabelecidas na lei regras para o registo da atividade, a publicidade e a respetiva fiscalização.

O PS propõe a proibição de chamar aos cartões “planos de saúde” ou de usar termos relacionados com seguros, a obrigatoriedade de informação clara sobre o que está incluído, bem como sobre a entidade promotora, incluindo como fazer reclamações.

Este projeto lei defende ainda que o consumidor pode denunciar o contrato em qualquer momento, mediante comunicação com 30 dias de antecedência.

Em declarações à Renascença, o deputado Miguel Costa Matos refere que os consumidores têm de saber que o que estão a comprar não é um seguro de saúde.

“São mais baratos que um seguro, mas não têm nem de perto nem de longe a mesma cobertura. E as pessoas devem estar perfeitamente cientes de que, se tiver uma situação de doença, aquilo não cobre as despesas que vão ter num prestador de cuidados de saúde”, avisa o deputado socialista.

É por isso que o projeto do PS aposta no limite à publicidade, nomeadamente, “proibindo todas as expressões que sejam semelhantes à de um seguro, incluindo planos de saúde”, refere à Renascença.

“As pessoas podem fazer um cartão que sai mais barato que um seguro. Mas é um tipo de cuidado completamente diferente e, por isso, nós não podemos permitir que a publicidade induza as pessoas em erro”, conclui Miguel Costa Matos.

O diploma que vai dar entrada no Parlamento resulta de um trabalho do grupo parlamentar socialista em estreita articulação com o setor e tendo em conta as recomendações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões do ano passado.

Uma delas aponta, precisamente, para a “diferenciação entre Seguros de saúde e Planos de saúde”, e que “importa assegurar a diferenciação entre estes produtos através de campanhas de informação, designadamente nas plataformas digitais dos seguradores”, lê-se na exposição de motivos do projeto lei.

Miguel Costa Matos diz ainda à Renascença que o partido analisou várias queixas sobre estes produtos “que se prendem com a falta de informação nos contratos, sobre a data de início em que a pessoa consegue começar a beneficiar, também a capacidade de poder revogar o contrato a qualquer momento e poder ver devolvido qualquer quantia que tenha pago em antecipação”.

O Partido Docialista acredita que, tal como aconteceu na isenção do pagamento de comissões bancárias do MB WAY, a Assembleia da República aprove este projeto “em defesa do consumidor”.

“Temos a expectativa que, como outras iniciativas que já adotámos em matéria de defesa do consumidor, como, por exemplo, a isenção de comissões bancárias do MB WAY, possa merecer um amplo consenso nesta câmara”, refere.

“A defesa do consumidor não tem de ser de partidos, tem de ser de todos. E, portanto, esta é a nossa iniciativa, mas esperamos que possa ser, no final, o resultado do trabalho de todos”, diz Miguel Costa Matos à Renascença.