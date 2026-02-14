Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PS quer regras claras para venda e publicidade de "planos" e cartões de saúde

14 fev, 2026 - 08:30 • Manuela Pires

O Partido Socialista refere que há cada vez mais queixas contra este tipo de produtos e uma delas prende-se com a falta de clareza para distinguir entre um "cartão" e um seguro de saúde. O PS espera contar com os outros partidos para aprovar esta iniciativa.

A+ / A-

O Partido Socialista quer regular os cartões e “planos de saúde” para que quem queira adquirir este produto saiba que não se trata de qualquer seguro de saúde, mas apenas de um cartão que dá descontos em consultas ou outros tratamentos médicos.

Estes cartões são vendidos por instituições bancárias, empresas, hipermercados, seguradoras ou até mesmo entidades prestadoras de cuidados de saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No diploma a que a Renascença teve acesso, o PS entende que devem ser estabelecidas na lei regras para o registo da atividade, a publicidade e a respetiva fiscalização.

O PS propõe a proibição de chamar aos cartões “planos de saúde” ou de usar termos relacionados com seguros, a obrigatoriedade de informação clara sobre o que está incluído, bem como sobre a entidade promotora, incluindo como fazer reclamações.

Este projeto lei defende ainda que o consumidor pode denunciar o contrato em qualquer momento, mediante comunicação com 30 dias de antecedência.

Em declarações à Renascença, o deputado Miguel Costa Matos refere que os consumidores têm de saber que o que estão a comprar não é um seguro de saúde.

São mais baratos que um seguro, mas não têm nem de perto nem de longe a mesma cobertura. E as pessoas devem estar perfeitamente cientes de que, se tiver uma situação de doença, aquilo não cobre as despesas que vão ter num prestador de cuidados de saúde”, avisa o deputado socialista.

É por isso que o projeto do PS aposta no limite à publicidade, nomeadamente, “proibindo todas as expressões que sejam semelhantes à de um seguro, incluindo planos de saúde”, refere à Renascença.

“As pessoas podem fazer um cartão que sai mais barato que um seguro. Mas é um tipo de cuidado completamente diferente e, por isso, nós não podemos permitir que a publicidade induza as pessoas em erro”, conclui Miguel Costa Matos.

O diploma que vai dar entrada no Parlamento resulta de um trabalho do grupo parlamentar socialista em estreita articulação com o setor e tendo em conta as recomendações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões do ano passado.

Uma delas aponta, precisamente, para a “diferenciação entre Seguros de saúde e Planos de saúde”, e que “importa assegurar a diferenciação entre estes produtos através de campanhas de informação, designadamente nas plataformas digitais dos seguradores”, lê-se na exposição de motivos do projeto lei.

Miguel Costa Matos diz ainda à Renascença que o partido analisou várias queixas sobre estes produtos “que se prendem com a falta de informação nos contratos, sobre a data de início em que a pessoa consegue começar a beneficiar, também a capacidade de poder revogar o contrato a qualquer momento e poder ver devolvido qualquer quantia que tenha pago em antecipação”.

O Partido Docialista acredita que, tal como aconteceu na isenção do pagamento de comissões bancárias do MB WAY, a Assembleia da República aprove este projeto “em defesa do consumidor”.

“Temos a expectativa que, como outras iniciativas que já adotámos em matéria de defesa do consumidor, como, por exemplo, a isenção de comissões bancárias do MB WAY, possa merecer um amplo consenso nesta câmara”, refere.

“A defesa do consumidor não tem de ser de partidos, tem de ser de todos. E, portanto, esta é a nossa iniciativa, mas esperamos que possa ser, no final, o resultado do trabalho de todos”, diz Miguel Costa Matos à Renascença.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)