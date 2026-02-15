Ouvir
António José Seguro vence em Arruda dos Vinhos na segunda volta ainda com uma freguesia por apurar

15 fev, 2026 - 19:53 • Olímpia Mairos , com Ana Catarina André

Apuramento ainda incompleto dá vantagem clara a António José Seguro no concelho de Arruda dos Vinhos, com afluência às urnas abaixo dos 40%.

A+ / A-

Com uma freguesia ainda por apurar, já são conhecidos resultados parciais da segunda volta das eleições em Arruda dos Vinhos, um dos concelhos onde a votação foi adiada devido às condições meteorológicas adversas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com os dados já divulgados, António José Seguro reúne 71,1% dos votos, enquanto André Ventura soma 28,8% da votação apurada até ao momento.

A taxa de participação no concelho situa-se, para já, nos 36,4%, refletindo uma afluência moderada às urnas neste ato eleitoral realizado uma semana depois da data inicialmente prevista.

António José Seguro foi o mais votado na Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, conquistando uma vantagem clara sobre André Ventura.

De acordo com os resultados apurados, António José Seguro obteve 64% dos votos, correspondentes a 227 votos, enquanto André Ventura reuniu 36%, num total de 128 votos.

Nesta freguesia, 526 eleitores deslocaram-se às urnas, registando-se 82 votos em branco e 84 votos nulos. A taxa de abstenção foi elevada, situando-se nos 75%, refletindo uma participação reduzida neste ato eleitoral.

Seguro também venceu na Golegã, no distrito de Santarém, alcançando 69% dos votos.

De acordo com os resultados apurados, António José Seguro reuniu 947 votos, superando André Ventura, que obteve 424 votos, correspondentes a 31% da votação.

No concelho da Golegã, 1.568 eleitores participaram no ato eleitoral, de um total de 4.720 inscritos, o que se traduziu numa taxa de abstenção de 66,8%, refletindo uma afluência reduzida às urnas.

(em atualização)

