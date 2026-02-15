António José Seguro vence em Arruda dos Vinhos na segunda volta ainda com uma freguesia por apurar

Com uma freguesia ainda por apurar, já são conhecidos resultados parciais da segunda volta das eleições em Arruda dos Vinhos, um dos concelhos onde a votação foi adiada devido às condições meteorológicas adversas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com os dados já divulgados, António José Seguro reúne 71,1% dos votos, enquanto André Ventura soma 28,8% da votação apurada até ao momento.

A taxa de participação no concelho situa-se, para já, nos 36,4%, refletindo uma afluência moderada às urnas neste ato eleitoral realizado uma semana depois da data inicialmente prevista.

António José Seguro foi o mais votado na Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, conquistando uma vantagem clara sobre André Ventura.

De acordo com os resultados apurados, António José Seguro obteve 64% dos votos, correspondentes a 227 votos, enquanto André Ventura reuniu 36%, num total de 128 votos.

Nesta freguesia, 526 eleitores deslocaram-se às urnas, registando-se 82 votos em branco e 84 votos nulos. A taxa de abstenção foi elevada, situando-se nos 75%, refletindo uma participação reduzida neste ato eleitoral.

Seguro também venceu na Golegã, no distrito de Santarém, alcançando 69% dos votos.

De acordo com os resultados apurados, António José Seguro reuniu 947 votos, superando André Ventura, que obteve 424 votos, correspondentes a 31% da votação.

No concelho da Golegã, 1.568 eleitores participaram no ato eleitoral, de um total de 4.720 inscritos, o que se traduziu numa taxa de abstenção de 66,8%, refletindo uma afluência reduzida às urnas.

(em atualização)