CNE sem registo de outros incidentes além de interrupção em Bidoeira de Cima

15 fev, 2026 - 19:34 • Olímpia Mairos , com Ana Catarina André

Porta-voz da Comissão Nacional de Eleições confirma à Renascença que a votação decorreu com normalidade, após uma paragem de pouco mais de duas horas causada por falha elétrica numa freguesia de Leiria.

A votação para a segunda volta das eleições presidenciais nas freguesias que foram, este domingo, a votos decorreu sem incidentes relevantes, à exceção de uma interrupção temporária na Bidoeira de Cima, indicou a Comissão Nacional de Eleições.

Em declarações à Renascença, o porta-voz da CNE, André Wemans, explicou que “não houve incidentes, à exceção da freguesia de Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, que teve pouco mais do que duas horas com os trabalhos interrompidos”.

Segundo André Wemans, a interrupção ficou a dever-se a um problema no fornecimento de eletricidade, que afetou a iluminação das mesas de voto. “A situação foi restabelecida e as assembleias conseguiram funcionar o resto do dia”, sublinhou.

O porta-voz da CNE adiantou ainda que, fora este episódio, o processo decorreu com normalidade em todas as restantes freguesias envolvidas. “Quando nós saibamos, o resto funcionou tudo bem, tendo as urnas encerrado às 19 horas”, concluiu.

A segunda volta das eleições presidenciais decorreu este domingo em 20 freguesias e secções de voto onde o ato eleitoral tinha sido adiado por uma semana, na sequência dos danos provocados pelas tempestades. Ao todo, estavam chamados às urnas cerca de 36 mil eleitores inscritos, que puderam finalmente exercer o direito de voto após a normalização das condições de segurança.

