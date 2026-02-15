Ouvir
PRESIDENCIAIS 2026

Faltou a luz para votar em Leiria

15 fev, 2026 - 14:39 • Hugo Monteiro

Num concelho com milhares de habitações ainda sem eletricidade, a falta de luz obrigou à suspensão temporária da votação numa freguesia de Leiria.

Votação esteve suspensa em Bidoeira de Cima. Eletricidade falhou. Foto: Hugo Monteiro/RR
Durante cerca de duas horas e meia, a votação para a segunda volta das presidenciais esteve suspensa em Bidoeira de Cima devido à falta de eletricidade. No local, apontou-se um problema num gerador como a origem do corte do fornecimento de energia à sala onde decorria a votação nesta freguesia de Leiria, que já tinha adiado o ato eleitoral marcado para dia 8 de fevereiro, devido ao mau tempo.

As portas abriram normalmente às 8 da manhã. Encerraram às 9 e só voltaram a abrir depois das 11h30, ao mesmo tempo que às proximidades do local chegaram técnicos da E-Redes. Nesse momento, foi anunciado que a votação iria ser retomada, mesmo que a sala continuasse sem luz, que nunca terá

Nas duas horas e meia de intervalo os muitos eleitores que tentaram votar, abandonaram o local desiludidos. À Renascença, Adelino Amaro dizia, entre sorrisos, que "mais valia adiarem as eleições mais cinco anos". "Vim a caminhar para cá e não estou para perder mais tempo, por isso já não volto cá. Até porque já se sabe quem ganhou", explicou.

Já Idalina Norte não escondia a "muita revolta" que sentia. "Eu gostava era de ver quem manda neste país a viver aqui". Sentimento partilhado por Carlos Venâncio, que se sentia "desiludido", numa freguesia com "muitos locais ainda sem luz" e "muitas arvores no chão". À Renascença assumiu que estes são "dias difíceis" e de "muito cansaço" para quem, como ele, é bombeiro.

Óscar Norte conseguiu votar ainda antes de faltar a luz. Em dias "complicados", depois de ter "perdido cerca de 80%" do telhado de casa, diz que é preciso "dar tempo para a recuperação de tudo o que foi destruído". Mas não quis deixar de votar, mesmo que já seja conhecido o vencedor das eleições: "É um dever cívico. Os meus pais lutaram muito para podermos votar e agora devemos honrá-los".

