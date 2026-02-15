Já se vota em Bidoeira de Cima, mas ainda não há eletricidade

As votações estiveram suspensas na freguesia de Bidoeira de Cima, em Leiria, este domingo. Ao que a Renascença apurou no local, a eletricidade falhou, impedindo a continuação do sufrágio temporariamente.

As urnas estiveram abertas durante cerca de uma hora e foram temporariamente encerradas por volta das 9h00 deste domingo, enquanto se aguardava que a luz elétrica volte. Ao que tudo indica, tratou-se de um problema de alimentação do gerador afeto àquela sala.

Às 11h45 já se votava novamente, embora ainda não haja luz. No local já se encontram elementos da E-Redes.

Na porta do local onde se encontram as secções de voto 1 e 2 continua colada a decisão tomada pela mesa. "Não há condições neste momento de continuar o ato eleitoral", reza a mensagem, que esclarece que o problema era a "falta de luz".

A informação, adianta o texto, foi transmitida à Câmara Municipal de Leiria "telefonicamente em alta voz", numa missiva onde se lê riscada a data da semana passada e um 15 escrito à mão, recordando que a eleição do Presidente da República aconteceu domingo passado na maioria do país, mas não aqui, "culpa" das intempéries.

Bidoeira de Cima é uma das 20 freguesias e secções de voto onde a votação da segunda volta das eleições presidenciais foi adiada para este domingo devido aos efeitos do mau tempo. Estão, no total, inscritos para esta votação tardia cerca de 36 mil eleitores. Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), a votação está a decorrer em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, quatro freguesias de Arruda dos Vinhos, nas três freguesias da Golegã, duas secções de voto de Santarém, uma freguesia e secção em Rio Maior, uma freguesia no Cartaxo e outra em Salvaterra de Magos.

Antes deste incidente, o sufrágio decorria nestes territórios sem quaisquer problemas, garantia o porta-voz da CNE, André Wemans, momentos antes. Haverá novo ponto da situação a nível nacional por volta das 14h30.

A população que ainda não tinha votado em Bidoeira de Cima recebeu instruções para voltar a tentar mais tarde. As urnas abriram às 08h00 e encerram às 19h00.

Mini-explicador: Será que os votos contam quando há uma pausa?



Agora que as duas secções de voto em Bidoeira de Cima já regressaram à normalidade, façamos aqui um mini-explicador: será que os votos contam quando há uma pausa?

O porta-voz da CNE relembrou, este domingo e à Agência Lusa, que, segundo a Lei Eleitoral, as urnas não poderiam estar fechadas mais de três horas: se as urnas não reabrissem até ao máximo de três horas de paragem, a votação era dada como encerrada e os votos não seriam contabilizados para os resultados finais.

Ora, a Renascença apurou no local que a votação esteve suspensa durante cerca de duas horas e meia, pelo que os votos efetuados na primeira hora de sufrágio são considerados válidos e o escrutínio pode continuar normalmente.

Segundo dados da CNE, nas duas mesas de voto estão inscritos 2.132 eleitores.

[Notícia atualizada às 12h24 de 15 de fevereiro de 2026 para acrescentar mais detalhes]