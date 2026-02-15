Seguro diz que democracia "esteve viva" hoje e agradece a eleitores das zonas afetadas

O Presidente da República eleito agradeceu aos eleitores que foram este domingo às urnas e também a quem possibilitou a realização da segunda volta das eleições presidenciais em alguns locais, e considerou que a democracia "esteve viva".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, António José Seguro saudou os eleitores que foram votar nas 20 freguesias que pediram o adiamento das eleições do último domingo na sequência do mau tempo que afetou o país.

"A democracia vive da participação de todos nós. Cada voto é uma afirmação de liberdade, de responsabilidade e de esperança no futuro", defendeu o antigo secretário-geral do PS, considerando que a "democracia constrói-se todos os dias e hoje, mais uma vez, esteve viva".

António José Seguro agradeceu também, "de forma muito especial, a todos os que tornaram possível a realização deste sufrágio, aos membros das mesas de voto, aos funcionários, às forças de segurança e a todos os que, com sentido de dever e serviço público, garantiram que este dia decorresse com normalidade, transparência e respeito".

Nesta mensagem, o futuro Presidente desejou ainda "um regresso à vida normal o mais rápido possível".

A segunda volta das eleições presidenciais realizou-se hoje em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades, com um total de cerca de 36 mil inscritos.