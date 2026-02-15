Ouvir
Presidenciais 2026

Seguro vence em todas as freguesias que adiaram a segunda volta

15 fev, 2026 - 19:53 • Olímpia Mairos

O Presidente eleito, António José Seguro, alcançou uma vitória histórica nas eleições presidenciais, ao ultrapassar os 3,5 milhões de votos, um resultado sem precedentes. De acordo com os dados finais provisórios, foi o candidato mais votado em 306 dos 308 concelhos do país.

António José Seguro é o grande vencedor da segunda volta das eleições presidenciais em todas as 20 freguesias e mesas de voto que este domingo foram chamadas às urnas, após o adiamento provocado pelo mau tempo.

Com estes resultados, o presidente eleito ultrapassou a marca dos 3,5 milhões de votos a nível nacional , consolidando uma vantagem expressiva sobre André Ventura, que obteve menos de metade desse total.

Na Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, António José Seguro obteve 64% dos votos , contra 36% de André Ventura, garantindo uma vantagem clara nesta freguesia.

Seguro venceu também no concelho da Golegã, onde alcançou 69% dos votos, deixando André Ventura com 31%.

Em Alcácer do Sal , destacou-se com uma vitória robusta, ao reunir 79,15% dos votos, enquanto André Ventura ficou com 20,85%.

No concelho de Arruda dos Vinhos , António José Seguro somou 72,63% dos votos, contra 27,37% do adversário.

Já em São Vicente do Paúl , no distrito de Santarém, Seguro alcançou 65,34%, enquanto Ventura reuniu 34,66%.

Em Santarém, capital de distrito, António José Seguro venceu com 68,62% dos votos, superando os 31,38% obtidos por André Ventura.

No concelho de Rio Maior , os resultados deram também vantagem a Seguro, com 61,06%, frente aos 38,94% de Ventura. A mesma tendência verificou-se na freguesia de Alcobertas, onde o candidato reuniu 62,72% dos votos.

Em Valada, António José Seguro obteve uma das maiores percentagens, com 78,85%, contra 21,15% de André Ventura.

Por fim, em Salvaterra de Magos , Seguro venceu, alcançando 58,65% dos votos, enquanto André Ventura somou 41,35%.

A segunda volta das eleições presidenciais, que confirmou a eleição de António José Seguro, ficou marcada por uma abstenção de 50%, segundo os dados finais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O valor representa um aumento da abstenção em relação à primeira volta do ato eleitoral.

[notícia atualizada às 21h00 de 15 de fevereiro de 2026]

