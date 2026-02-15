Seguro vence em todas as freguesias que adiaram a segunda volta

António José Seguro é o grande vencedor da segunda volta das eleições presidenciais em todas as 20 freguesias e mesas de voto que este domingo foram chamadas às urnas, após o adiamento provocado pelo mau tempo.

Com estes resultados, o presidente eleito ultrapassou a marca dos 3,5 milhões de votos a nível nacional , consolidando uma vantagem expressiva sobre André Ventura, que obteve menos de metade desse total.

Na Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, António José Seguro obteve 64% dos votos , contra 36% de André Ventura, garantindo uma vantagem clara nesta freguesia.

Seguro venceu também no concelho da Golegã, onde alcançou 69% dos votos, deixando André Ventura com 31%.

Em Alcácer do Sal , destacou-se com uma vitória robusta, ao reunir 79,15% dos votos, enquanto André Ventura ficou com 20,85%.

No concelho de Arruda dos Vinhos , António José Seguro somou 72,63% dos votos, contra 27,37% do adversário.

Já em São Vicente do Paúl , no distrito de Santarém, Seguro alcançou 65,34%, enquanto Ventura reuniu 34,66%.

Em Santarém, capital de distrito, António José Seguro venceu com 68,62% dos votos, superando os 31,38% obtidos por André Ventura.

No concelho de Rio Maior , os resultados deram também vantagem a Seguro, com 61,06%, frente aos 38,94% de Ventura. A mesma tendência verificou-se na freguesia de Alcobertas, onde o candidato reuniu 62,72% dos votos.

Em Valada, António José Seguro obteve uma das maiores percentagens, com 78,85%, contra 21,15% de André Ventura.

Por fim, em Salvaterra de Magos , Seguro venceu, alcançando 58,65% dos votos, enquanto André Ventura somou 41,35%.

A segunda volta das eleições presidenciais, que confirmou a eleição de António José Seguro, ficou marcada por uma abstenção de 50%, segundo os dados finais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O valor representa um aumento da abstenção em relação à primeira volta do ato eleitoral.



[notícia atualizada às 21h00 de 15 de fevereiro de 2026]

