Brilhante Dias propõe isenção de portagens até setembro. “As pessoas precisam de apoio é agora”

Um dia após o fim da isenção de portagens nas autoestradas das regiões afetadas pelo temporal de há três semanas, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, propõe a extensão da medida até setembro. O dirigente socialista defende que as populações precisam que a A8, a A17, a A19 “em particular”, estejam disponíveis “sem sobrecustos”.

Eleito deputado pelo círculo de Leiria, Brilhante Dias diz que os meses até ao verão permitem que muitas das obras de reconstrução tenham “melhores condições”, porque é a altura em que “começa a chover menos”.

Ao mesmo tempo, o dirigente do PS acusa o Governo de considerar que a isenção de portagens seja uma “espécie de bónus” para uma região marcada pela “devastação” em habitações, empresas e infraestruturas “que são responsabilidade do Estado”.

Brilhante Dias admite que o PS apresente em breve um novo pacote de medidas de apoio às populações afetadas pela borrasca e que, entre elas, conste a isenção do pagamento de portagens até ao verão, mas alerta que uma decisão do Parlamento leva semanas a entrar em vigor. A rapidez está nas mãos do Governo.

“A partir de hoje as pessoas já pagam e, portanto, até que a lei entre em vigor vai demorar tempo e, portanto, as pessoas precisam de apoio é agora e, portanto, nós nunca conseguiremos, dentro do nosso quadro e das nossas limitações, que nas próximas quatro, cinco semanas, haja uma isenção de portagens”, justifica o dirigente do PS, lamentando o que considera ser “o sentimento de injustiça” sentido pelas populações de Leiria.

“Este é o momento de nós assumirmos uma responsabilidade coletiva e cabe ao Governo respeitar as pessoas e respeitar o distrito de Leiria”, sentencia Brilhante Dias, que salienta que a cidade tem “falhas contínuas” de telecomunicações e procura “desesperadamente” empresas que possam reparar os danos da tempestade.