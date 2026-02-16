Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PARLAMENTO

Brilhante Dias propõe isenção de portagens até setembro. “As pessoas precisam de apoio é agora”

16 fev, 2026 - 13:18 • Susana Madureira Martins

Líder parlamentar do PS admite apresentar em breve um novo pacote de medidas de apoio às regiões afetadas pelo temporal, mas apela ao Governo para “respeitar” as pessoas do distrito de Leiria, círculo pelo qual foi eleito.

A+ / A-

Um dia após o fim da isenção de portagens nas autoestradas das regiões afetadas pelo temporal de há três semanas, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, propõe a extensão da medida até setembro. O dirigente socialista defende que as populações precisam que a A8, a A17, a A19 “em particular”, estejam disponíveis “sem sobrecustos”.

Eleito deputado pelo círculo de Leiria, Brilhante Dias diz que os meses até ao verão permitem que muitas das obras de reconstrução tenham “melhores condições”, porque é a altura em que “começa a chover menos”.

Ao mesmo tempo, o dirigente do PS acusa o Governo de considerar que a isenção de portagens seja uma “espécie de bónus” para uma região marcada pela “devastação” em habitações, empresas e infraestruturas “que são responsabilidade do Estado”.

Brilhante Dias admite que o PS apresente em breve um novo pacote de medidas de apoio às populações afetadas pela borrasca e que, entre elas, conste a isenção do pagamento de portagens até ao verão, mas alerta que uma decisão do Parlamento leva semanas a entrar em vigor. A rapidez está nas mãos do Governo.

“A partir de hoje as pessoas já pagam e, portanto, até que a lei entre em vigor vai demorar tempo e, portanto, as pessoas precisam de apoio é agora e, portanto, nós nunca conseguiremos, dentro do nosso quadro e das nossas limitações, que nas próximas quatro, cinco semanas, haja uma isenção de portagens”, justifica o dirigente do PS, lamentando o que considera ser “o sentimento de injustiça” sentido pelas populações de Leiria.

“Este é o momento de nós assumirmos uma responsabilidade coletiva e cabe ao Governo respeitar as pessoas e respeitar o distrito de Leiria”, sentencia Brilhante Dias, que salienta que a cidade tem “falhas contínuas” de telecomunicações e procura “desesperadamente” empresas que possam reparar os danos da tempestade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)