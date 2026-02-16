Governo e Parlamento pagam 20 mil euros para ver futebol da SporTV

A residência oficial do primeiro-ministro e o Parlamento têm acesso aos canais da SportTV a troco de um contrato de três anos num valor de cerca de 20 mil euros, notícia esta segunda-feira o Correio da Manhã.

A Secretaria-Geral do Governo (SGG) fez um ajuste direto celebrado com a operadora de telecomunicações, NOS, a 23 de dezembro do ano passado, em que garante a subscrição ‘premium’ do canal até 19 de agosto de 2028.

No Palacete de São Bento, está disponível em sete pontos, ficando mais um na Assembleia da República.

Segundo o mesmo jornal, em 2025, este serviço já implicou uma despesa de 1170,56 euros e, em 2026, os encargos serão de 7023, 36 euros, valor que se repete em 2027.

No último ano, a fatura é de 4682,24 euros. a SportTV detém, entre outros, direitos de transmissão de jogos da primeira liga portuguesa de futebol, da liga Europa e da liga dos campeões.

O CM acrescenta que a soma dos 153 contratos adjudicados desde que foi criada ronda 25,8 milhões, de acordo com a informação disponível no Portal Base.



