Governo paga 20 mil euros para ver futebol da Sport TV

A residência oficial do primeiro-ministro e o Parlamento têm acesso aos canais da Sport TV a troco de um contrato de três anos num valor de cerca de 20 mil euros pago pelo Governo, notícia esta segunda-feira o Correio da Manhã. O canal é disponibilizado através de oito pontos de acesso, a maioria deles em São Bento.

A Secretaria-Geral do Governo (SGG) fez um ajuste direto celebrado com a operadora de telecomunicações NOS a 23 de dezembro do ano passado, em que garante a subscrição ‘premium’ do canal até 19 de agosto de 2028.

No Palacete de São Bento, o canal desportivo está disponível em sete pontos, existindo mais um na Assembleia da República.

Segundo o mesmo jornal, em 2025, este serviço já implicou uma despesa de 1170,56 euros e, em 2026, os encargos serão de 7023,36 euros, valor que se repete em 2027. No último ano, a fatura é de 4682,24 euros.

A Sport TV detém, entre outros, direitos de transmissão de jogos da primeira liga portuguesa de futebol, da liga Europa e da liga dos campeões.

O CM acrescenta que a soma dos 153 contratos adjudicados pela SGG desde que foi criada ronda os 25,8 milhões de euros, de acordo com a informação disponível no Portal Base, já consultada pela Renascença. Mais de metade desse valor refere-se ao concurso público para a remodelação do edifício do Campus XXI. Apenas os cerca de 20 mil euros se referem ao contrato com a Sport TV.

A Secretaria-Geral do Governo foi criada pelo XXIV Governo Constitucional (liderado por Luís Montenegro) e iniciou funções a 1 de janeiro de 2025.



A Renascença questionou o Governo sobre o motivo para a realização dos contratos, onde estão instalados os pontos de acesso e que tipo de serviços estão incluídos, encontrando-se à espera de resposta.