pós-presidenciais

Marcelo já não volta às zonas afetadas e deixa terreno para Seguro

16 fev, 2026 - 17:17 • Susana Madureira Martins

Decisão terá sido articulada com o Presidente eleito. A menos de um mês da tomada de posse do sucessor, Marcelo começa a sair de cena e com a transição a decorrer. Seguro visitou Montemor-o-Velho já esta segunda-feira.

“Esteve sempre tesa”. O elogio rasgado e público de Marcelo Rebelo de Sousa à autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, decorreu durante uma visita surpresa àquela cidade e deverá mesmo ter sido a última passagem do ainda Presidente da República pelas regiões afetadas pelo comboio de tempestades que assolou o país, sabe a Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A decisão de Marcelo de não voltar ao terreno terá mesmo sido articulada com António José Seguro, para que o Presidente eleito possa ir nessa condição às zonas afetadas, como fez, de resto, já esta segunda-feira, aparecendo de surpresa em Ereira, uma zona que permanece isolada no concelho de Montemor-o-Velho.

Depois de ter passado uma semana no seu gabinete, no Palácio de Queluz, Seguro saiu à rua “para ouvir as pessoas e recolher informação”, segundo o próprio disse aos jornalistas. O Presidente eleito foi percorrendo as ruas de Ereira, cumprimentou pessoas e deixou-se fotografar com várias delas, tal como já tinha feito nas campanhas da primeira e da segunda volta das eleições presidenciais.

A Renascença sabe que a transição entre os dois Presidentes tem estado a decorrer, com Marcelo e Seguro em contacto regular. À Renascença, fonte de Belém classifica a relação entre ambos como “ótima” e garante que a articulação “tem funcionado muito bem”.

Em Belém, é notada a ligação de Seguro às populações, com os abraços e fotografias que foram tão característicos dos dois mandatos de Marcelo. É ainda referido que existe um “compromisso” do Presidente eleito em não fazer exatamente como Marcelo, mas, ao mesmo tempo, sem cortar com o estilo extrovertido do Presidente cessante, dando-lhe continuidade.

Fonte de Belém assinala mesmo à Renascença que há em Seguro uma “dimensão institucional” e uma preocupação em preservar o poder e em não se expor demasiado, características que foram atribuídas a Jorge Sampaio e a Cavaco Silva, fazendo, no entanto, uma ponte com Marcelo.

A mesma fonte considera que “o ponteiro já não podia voltar para trás”, ou seja, o corte com o estilo do atual Presidente já não seria possível, fazendo com que “o ponteiro vá para o meio”.

A extroversão de Marcelo é agora substituída por uma contenção de Seguro no que faz e no que diz, mas que não o impede de dar pancadinhas nas costas aos populares e autarcas afetados pelos temporais das últimas semanas.

O estilo do Presidente eleito foi, em tudo, similar ao do cessante, por exemplo, na visita que fez esta segunda-feira a Montemor-o-Velho. Apareceu de surpresa, tal como fez Marcelo, em Coimbra.

