Marcelo visita Espanha no próximo fim-de-semana

17 fev, 2026 - 11:16 • Redação

Será a última visita oficial de Marcelo enquanto Presidente da República, sendo tradição que a mesma ocorra ao país vizinho.

O Presidente da República realiza, a 19 e 20 de fevereiro, a sua última Visita Oficial a Espanha,

"Cumprindo a tradição do início e final dos seus mandatos, o Presidente da República realiza, nos dias 19 e 20 de fevereiro, a sua última Visita Oficial a Espanha", lê-se na página oficial da Presidência.

A visita decorre do convite de Sua Majestade o Rei Felipe VI, e segundo a Presidência é uma "oportunidade para reafirmar e aprofundar os laços duradouros de amizade e fraternidade entre os dois países e povos.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa terá a oportunidade de agradecer a assistência prestada por Espanha durante as tempestades que afetaram Portugal nas últimas semanas", lê-se ainda na mesma nota publicada na manhã desta terça-feira.

