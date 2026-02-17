Ouvir
Montenegro manda reduzir de oito para duas as ligações à Sport TV em São Bento e Parlamento

17 fev, 2026 - 11:45 • Diogo Camilo

Secretaria-Geral do Governo avança que subscrição de serviços premium da Sport TV existe desde o ano de 2017, quando o António Costa era primeiro-ministro e Pedro Nuno Santos o secretário dos Assuntos Parlamentares. Redução vai permitir poupar mais de 400 euros por mês.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, deu ordem para reduzir os pontos de subscrição da Sport TV em São Bento e no Parlamento de oito para dois, depois de ter sidorevelado um contrato de serviços premium até agosto de 2028 com um custo de quase 20 mil euros.

Em esclarecimento à Renascença, a Secretaria-Geral do Governo (SGG) indica que os gabinetes do primeiro-ministro e do ministro dos Assuntos Parlamentares têm acesso a este serviço desde, pelo menos, o ano de 2017, quando o Governo era socialista, o primeiro-ministro António Costa e o secretário dos Assuntos Parlamentares era Pedro Nuno Santos.

O órgão, que entrou em funções no início do ano de 2025, revela ainda que a contratação de canais Sport TV tratou-se de uma renovação, com a duração de 33 meses e meio, de 1 de novembro de 2025 a 18 de agosto de 2028.

No contrato, dado a conhecer pelo Correio da Manhã, o Governo previa oito ligações (sete em São Bento e uma no Parlamento), mas Montenegro reduz agora o número de ligações para duas.

"Tendo tido conhecimento desta prestação de serviço da Sport TV com 8 ligações, o Gabinete do Primeiro-Ministro instruiu a Secretaria-Geral do Governo a reduzir as ligações de oito para duas, passando de um custo mensal de 585€ para 146€", refere o esclarecimento da Secretaria-Geral do Governo, apontando a uma poupança mensal de mais de 400 euros.

O órgão indica ainda que a negociação para os novos contratos de serviço de televisão permitiu uma poupança superior a 30 mil euros em 36 meses.

A Renascença questionou ainda o Governo sobre qual o motivo da celebração deste contrato, o objetivo da subscrição destes serviços e se o valor contratado está acima ou abaixo do valor de mercado, mas não obteve resposta.

