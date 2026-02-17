Quatro ministros ganharam mais quatro mil euros mês por terem sido eurodeputados

Há quatro ministros do atual Governo que auferiram o ano passado rendimentos de mais de 150 mil euros. Em média, o valor que um ministro recebe é de cerca de 100 mil euros ano. A justificação é de que estes governantes, todos ex-eurodeputados, optaram por receber um subsídio de reintegração após saírem do cargo em Bruxelas. Segundo notícia a Sábado, José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Mar, que ganhou 167.160 euros. Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia, chegou aos 147.156 euros. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, auferiu 164.928 euros. Já Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional, teve rendimentos de 153.348 euros. Segundo a mesma revista, uma das regalias de quem é eurodeputado é a possibilidade de ter um subsídio de reintegração após sair do cargo.

Esta não é uma benesse automática, e fonte do gabinete de imprensa do Parlamento Europeu explicou à Sábado que “o subsídio de reintegração é pago apenas mediante pedido, dentro de um prazo concreto após o fim do mandato do deputado”. E acrescentou que “os ex-deputados podem renunciar ao seu direito ao subsídio de reintegração a qualquer momento”. Todos os ministros deste Governo que vieram de Bruxelas acionaram a regalia, cujo valor foi pago em função do tempo em que estiveram no cargo. Por cada ano em Bruxelas, é pago um mês de subsídio, ou seja, quem esteve 15 anos como eurodeputado recebe subsídio de reintegração durante 15 meses. A Sábado explica ainda que este subsídio é do mesmo valor do salário base em Bruxelas. Se o ex-eurodeputado arranjar um emprego, entretanto, esse novo salário é deduzido ao subsídio. O salário base em Bruxelas é de 11.255 euros, a que se somam 350 euros diários por estadia e reembolso de viagens.