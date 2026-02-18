PCP, BE e Livre querem alterar decreto do Governo para garantir lay-off a 100 %

Os dez deputados do PCP, Bloco de Esquerda e do Livre pedem a apreciação parlamentar do decreto do governo para alterar o regime de lay-off simplificado, para garantir o pagamento a 100%. O decreto de 5 de fevereiro cria um regime simplificado de lay-off depois dos temporais que assolaram o país nas últimas semanas.

Os três partidos consideram que “é imperativo” alterar o decreto por entenderem que a compensação deve “corresponder a 100% da retribuição normal ilíquida dos trabalhadores”.

Os três partidos acusam o governo de ter prometido o pagamento do salário na totalidade, mas quando o decreto foi publicado verificou-se que isso não ia acontecer.

“O Governo mentiu, em primeiro lugar, tinha dito que o lay-off para os trabalhadores seria a 100%, até salários na ordem dos 2.700 euros, e depois deu o dito por não dito”, acusa a líder parlamentar comunista Paula Santos.

O deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo considera injusto para os trabalhadores e avisa que todos vão perder salário se o decreto não for alterado.

“A partir do momento em que o Governo faz um decreto-lei em que remete o lay-off simplificado para as regras do Código de Trabalho, significa que há perda salarial para todos os salários a partir do salário mínimo. Quem ganha mil euros vai perder salário, quem ganha mil e cem euros vai perder salário e isso é profundamente injusto”, refere Fabian Figueiredo aos jornalistas.

A apreciação parlamentar requerida pelos três partidos para alterar o decreto vai precisar dos votos do PS e do Chega para garantir o lay-off a 100%. Os três partidos acreditam que o parlamento vai repor a promessa feira pelo Governo.

“Esperamos que todos os partidos desta Assembleia da República se juntem nesta iniciativa de corrigir algo que foi anunciado e que depois não foi concretizado, para conseguirmos garantir justiça para estes trabalhadores e para estas empresas”, disse Isabel Mendes Lopes do Livre.

A apreciação parlamentar de decretos-lei tem como objetivo a alteração ou cessação de vigência do decreto, e é um instrumento de fiscalização da atividade legislativa do Governo.

O requerimento de apreciação deve ser subscrito por, pelo menos, dez deputados, e entregue no prazo de 30 dias subsequentes à publicação do decreto-lei no Diário da República.