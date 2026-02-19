À terceira é de vez. Marcelo em Espanha para visita curta, mas "muito simbólica"

Era para ser mais longa, em mais do que uma cidade e até esteve previsto um encontro com Pedro Sanchéz, mas a operação a uma hérnia encarcerada, primeiro e mais tarde a catástrofe provocada pelo temporal Kristin, fizeram adiar aquela que será a última visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Espanha, onde irá, esta sexta-feira encontrar-se com o Rei Felipe VI e com a comunidade portuguesa a viver no país vizinho, mas não com o primeiro-ministro espanhol por falta de agenda deste.

Fonte de Belém explica à Renascença que se trata de uma “visita curta, mas simbólica” e que se tornou uma tradição que “vem de longe”. Marcelo iniciou o primeiro mandato como Presidente, precisamente, com uma visita a Espanha e, em abril de 2018, fez uma visita de Estado considerada “irrepetível”, onde, em Madrid, marcou presença nas Cortes espanholas, foi aplaudido e acabou a cantar a música “Grândola, Vila Morena” com os independentistas catalães.

O relacionamento do Estado português – entre Governo e Presidente – com o atual e anterior Rei de Espanha “sempre foi muito bom” desde o tempo dos Presidentes António Ramalho Eanes, Mário Soares e Jorge Sampaio que, segundo Belém, teriam uma relação considerada “ótima” com o Rei Juan Carlos.

Cavaco Silva foi o único chefe de Estado português a conviver nos seus mandatos quer com o Rei Juan Carlos e depois com Felipe VI, que, por sua vez, já tinha estado várias vezes em Portugal. Em Belém, é notado à Renascença que a primeira visita a solo da princesa Leonor, futura Rainha de Espanha, ao estrangeiro foi a Portugal.

Marcelo e Felipe VI - um “caso íntimo”

A relação entre Marcelo e Felipe VI é descrita por Belém como um caso “mais íntimo”, sobretudo em comparação com outros Presidentes, com uma multiplicação de idas e vindas do chefe de Estado português a Madrid para apoiar o Rei em períodos considerados “muito difíceis” pela Coroa espanhola, especialmente com os atentados na Catalunha, em 2017 ou com a posição de força contra os independentistas, que, de resto, suportam agora o Governo de Sanchéz.

Belém contabiliza cerca de 30 encontros entre os dois chefes de Estado, entre idas e vindas a Madrid e Lisboa ou as participações nas cimeiras ibero-americanas, mais os encontros da COTEC, promovendo uma “proximidade pessoal” com o Rei. Em Belém considera-se que foi “crucial apoiar o Rei” e que Felipe VI terá ficado “sempre muito grato” por essa relação próxima.