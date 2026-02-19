À terceira é de vez. Marcelo em Espanha para visita curta, mas "muito simbólica"

19 fev, 2026 - 18:30 • Susana Madureira Martins
Era para ser mais longa, em mais do que uma cidade e até esteve previsto um encontro com Pedro Sanchéz, mas a operação a uma hérnia encarcerada, primeiro e mais tarde a catástrofe provocada pelo temporal Kristin, fizeram adiar aquela que será a última visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Espanha, onde irá, esta sexta-feira encontrar-se com o Rei Felipe VI e com a comunidade portuguesa a viver no país vizinho, mas não com o primeiro-ministro espanhol por falta de agenda deste.
Fonte de Belém explica à Renascença que se trata de uma “visita curta, mas simbólica” e que se tornou uma tradição que “vem de longe”. Marcelo iniciou o primeiro mandato como Presidente, precisamente, com uma visita a Espanha e, em abril de 2018, fez uma visita de Estado considerada “irrepetível”, onde, em Madrid, marcou presença nas Cortes espanholas, foi aplaudido e acabou a cantar a música “Grândola, Vila Morena” com os independentistas catalães.
O relacionamento do Estado português – entre Governo e Presidente – com o atual e anterior Rei de Espanha “sempre foi muito bom” desde o tempo dos Presidentes António Ramalho Eanes, Mário Soares e Jorge Sampaio que, segundo Belém, teriam uma relação considerada “ótima” com o Rei Juan Carlos.
Cavaco Silva foi o único chefe de Estado português a conviver nos seus mandatos quer com o Rei Juan Carlos e depois com Felipe VI, que, por sua vez, já tinha estado várias vezes em Portugal. Em Belém, é notado à Renascença que a primeira visita a solo da princesa Leonor, futura Rainha de Espanha, ao estrangeiro foi a Portugal.
A relação entre Marcelo e Felipe VI é descrita por Belém como um caso “mais íntimo”, sobretudo em comparação com outros Presidentes, com uma multiplicação de idas e vindas do chefe de Estado português a Madrid para apoiar o Rei em períodos considerados “muito difíceis” pela Coroa espanhola, especialmente com os atentados na Catalunha, em 2017 ou com a posição de força contra os independentistas, que, de resto, suportam agora o Governo de Sanchéz.
Belém contabiliza cerca de 30 encontros entre os dois chefes de Estado, entre idas e vindas a Madrid e Lisboa ou as participações nas cimeiras ibero-americanas, mais os encontros da COTEC, promovendo uma “proximidade pessoal” com o Rei. Em Belém considera-se que foi “crucial apoiar o Rei” e que Felipe VI terá ficado “sempre muito grato” por essa relação próxima.
É com base nessa relação próxima com o Rei espanhol que Marcelo tenta nos bastidores que Felipe VI esteja presente na tomada de posse do Presidente da República, António José Seguro, marcada para 9 de março. À Renascença, fonte de Belém revela que Marcelo estará a fazer esforços nesse sentido e que o encontro desta sexta-feira poderá servir para reforçar o convite.
É notada ainda a atual popularidade do atual Rei, descrito por fonte de Belém como tendo uma posição “parlamentarista pura” e isso tem permitido recuperar uma proximidade com os espanhóis depois dos desaires em torno de Juan Carlos que, entretanto, abdicou do trono.
Também é notada a importância que a Rainha espanhola tem dado às suas várias deslocações a Portugal. Em Belém, Letícia é descrita como “fundamental” no seu papel e um “trunfo monumental” para o Rei Felipe VI por ter um passado como jornalista de política, conhecendo a classe política toda por dentro, entrando na máquina.
A visita é “curta”, na prática será de apenas um dia, com o encontro e almoço de Marcelo com os reis de Espanha no Palácio Real de Madrid, esta sexta-feira e depois com a comunidade portuguesa.
Não haverá tempo para ir às Cortes espanholas, como em 2018, nem para um encontro com o Presidente do Governo, Pedro Sanchéz, por falta de agenda do chefe de Governo espanhol e líder dos socialistas espanhóis, que não vai estar em nenhum momento, apesar das tentativas de Marcelo que chegou mesmo a mexer na sua própria agenda, sem sucesso.
Em Belém, é referida a boa relação de Sanchéz com os dois últimos governos em Portugal. Mas a relação entre os executivos de ambos os países sempre foi classificada como de “excelência”, mesmo entre o primeiro-socialista António Guterres e o homólogo espanhol, José Maria Aznar, à altura líder do PP.
A depressão Kristin entrou pela Península Ibérica adentro provocando catástrofes em Portugal e em Espanha. E fez com que ambos os países fossem obrigados a coordenarem-se para não aumentar os efeitos do desastre e em Belém garante-se que o apoio foi “constante”.
Os contactos de Portugal com Espanha permitiram a gestão das barragens de cada lado da fronteira. Fonte de Belém refere que os espanhóis “fizeram milagres” para reter a água do lado deles para não haver um transbordo que significasse uma catástrofe para Portugal. “Foram impecáveis, isso foi gerido e houve prevenção da nossa e da proteção civil deles”, adianta a mesma fonte.