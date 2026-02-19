Albuquerque ameaça com passagem de deputados do PSD Madeira a "grupo independente"

Miguel Albuquerque não gostou do que viu nem do que ouviu, durante o debate na Assembleia da República, que discutia as alterações ao decreto do Governo sobre o subsídio social de mobilidade.

Esta quarta-feira, o Parlamento discutiu e aprovou duas propostas de lei dos parlamentos regionais dos Açores e da Madeira que dispensam, como condição para ter acesso ao subsídio social de mobilidade, a exigência de situação contributiva regularizada.

Ao longo do debate, os deputados do PSD eleitos pela Madeira e pelos Açores ficaram em silêncio, longe das primeiras filas, o que motivou acusações da oposição.

Miguel Albuquerque, o líder do PSD da Madeira e presidente do governo regional, diz que não gostou de ver os deputados calados, quando em causa estão os interesses da região pela qual foram eleitos.

“Se os deputados da Madeira forem sancionados ou voltarem a ser condicionados no uso da palavra, na defesa dos interesses da região, nós vamos tomar uma atitude. Pode passar a grupo independente, por exemplo”, disse esta quinta-feira Miguel Albuquerque aos jornalistas.

Foi lamentável o discurso da direção nacional do PSD, que foi um discurso arrogante, centralista e apatetado

O presidente do governo regional diz que o Governo de Luís Montenegro teve uma pesada “e merecida” derrota, e acusou a direção nacional do PSD de ter feito um discurso arrogante e apatetado.

“Foi lamentável o discurso da direção nacional do PSD, que foi um discurso arrogante, centralista e apatetado, de certa maneira, porque veio atacar os direitos dos madeirenses e dos açorianos” referiu Albuquerque.

O líder do PSD Madeira critica o discurso de Hugo Soares e diz que o subsídio de mobilidade é um direito e não um favor que estão a fazer a quem vive nas regiões autónomas.

“Como se o direito à mobilidade, fosse uma dádiva da República, ou um favor que viessem a fazer aos cidadãos-residentes das ilhas, e não um direito essencial constitucional”, concluiu.

Deputados madeirenses não aplaudiram líder parlamentar



No debate desta quarta-feira, apenas Hugo Soares fez uma intervenção para sair em defesa do Governo e defendeu que para receber o subsídio, os madeirenses e açorianos devem regularizar a situação fiscal.

“É justo. É justo que os vossos e os nossos impostos dos portugueses que trabalham possam continuar a subsidiar a viagem de pessoas da Madeira e dos Açores para o continente que não asseguram o cumprimento das dívidas fiscais com o Estado”, disse o líder parlamentar social-democrata.

Na bancada do PSD, os três deputados eleitos pela Madeira, Paulo Neves, Pedro Coelho e Vânia de Jesus, e os três eleitos pelos Açores ficaram sentados e não aplaudiram o líder parlamentar.

“Os senhores deputados do PSD-Madeira e dos PSD-Açores estão mais perto de outras posições que aqui se ouviram como é público do que daquela que tem o Grupo Parlamentar. Por isso, quando se levantarem para votar, vão votar com a sua consciência de forma livre e individual naquilo que eles entendem ser a melhor defesa do direito e dos interesses dos açorianos e dos madeirenses”, reconheceu Hugo Soares.

Nas votações, os seis deputados juntaram-se ao PS e ao Chega para aprovar as propostas dos governos regionais que baixaram à comissão da especialidade.

Representante da República considera exigência do Governo inconstitucional

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira voltou esta quinta-feira a considerar que é inconstitucional a exigência de os residentes nas regiões autónomas terem a situação contributiva e tributária regularizada para terem acesso ao subsídio social de mobilidade.

Num comunicado enviado à Renascença, Ireneu Barreto aplaude a aprovação na assembleia da república das propostas que vão eliminar essa exigência.

“Neste contexto, não se justifica suscitar junto do Tribunal Constitucional uma inconstitucionalidade que será sanada muito antes que aquele Tribunal pudesse pronunciar-se sobre a matéria”, refere o representante da República para a região autónoma da Madeira.