Carneiro acusa Governo de “falta de sensibilidade” na gestão das consequências do mau tempo

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusa o Governo de “falta de sensibilidade” na gestão das consequências do mau tempo. Carneiro, no programa Grande Entrevista da RTP, disse ter falado com autarcas que se queixaram da falta de resposta do Executivo na reposição da eletricidade e infraestruturas essenciais.

“O setor da agricultura está a estimar prejuízos na ordem dos mil milhões de euros. O Governo mobilizou, para já, cerca de 40 milhões de euros”, exemplificou.



O secretário-geral do PS falou ainda do apoio de dez mil euros às famílias para a recuperação das habitações afetadas, o que considera “insuficiente para responder às necessidades”.



O PS propõe, por isso, que “o que for acima dos dez mil euros, as famílias possam garantir até dez por cento de esforço sobre o rendimento do ano anterior, e o que for acima dos dez por cento de esforço seja assegurado por parte do Estado”.

“O que é que está a faltar ao Governo? Está a faltar sensibilidade e eficácia na resposta”, disse Carneiro.



Questionado sobre se optaria por apoios mais amplos à população afetada mesmo que tal significasse um regresso aos défices, Carneiro respondeu que quer ainda “conhecer a posição do Governo”, já que ouviu “duas vozes distintas” no Executivo acerca desta matéria.



“O ministro da Economia veio dizer que era necessário mobilizar os apoios para a recuperação e para a resposta de emergência nesta fase”, enquanto “do ministro das Finanças houve uma posição relativamente distinta”, afirmou.



“Vi o Governo com duas posições e portanto vai ser muito importante a posição e a clarificação por parte do primeiro-ministro”, rematou socialista.